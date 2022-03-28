Глеб Франк продает Российскую рыбопромышленную компанию и Российского краба с санкциями

Глеб Франк, ТОснователь двух крупнейших рыбных компаний России — владивостокской «Русской рыбной компании» и «Русской крабовой компании» — продал свою долю в обеих компаниях топ-менеджерам после того, как США решили ввести против него санкции.

Фрэнк — зять российского бизнесмена Геннадия Тимченко, предположительно близкого соратника президента России Владимира Путина и шестого самого богатого человека в мире.

В заявлениях как RFC, так и «Русского краба» сообщается, что Фрэнк официально продал все свои доли и ушел с должностей, которые он занимал в обеих компаниях, начиная с 25 марта.

Наконец, он продал 70,1% акций «Русского краба» и 70,09% в РПК топ-менеджерам компаний: Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Обе компании заявили, что сделка соответствует рыночным условиям, но не раскрыли суммы. После отставки Франка Орлофф занял пост председателя совета директоров двух компаний. искренний Он сказал сейчас В планах сосредоточиться на других инициативах в России.

«Я принял решение продать контрольные пакеты акций компаний ключевым менеджерам, которые помогали мне управлять этими компаниями в последние годы», — сказал Франк. «Я уверен, что они смогут обеспечить устойчивую работу, сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед нашими клиентами и кредиторами без моего участия».

Франк стал новым мощным игроком в российском крабовом промысле после того, как страна перешла на новую систему квотных аукционов. Франк, которого СМИ страны окрестили «королем крабов», выиграл более трети аукционов по продаже акций в 2019 году. Он взял под свой контроль RFC в 2018 году после того, как его соучредитель продал Фрэнку 44,7% акций.

Решение Фрэнка было принято после того, как Управление иностранных активов и надзора Министерства финансов США добавило Фрэнка и его жену Ксению Франк в свой список особо обозначенных граждан (SDN). Торговая газета «Коммерсантъ» сообщила, что санкции угрожают запретом RFC и «Русскому крабу» на рынках морепродуктов в Европейском союзе и Японии. Кроме того, санкции могли отрезать рыболовный флот компаний от западных производителей оборудования.

Нахождение в списке назначенных контактов означает полный запрет на ведение бизнеса с Соединенными Штатами. Он замораживает личные и корпоративные активы, находящиеся в США, и запрещает любые деловые отношения с американскими компаниями.

Если и RFC, и «Русский краб» будут вытеснены с мирового рынка морепродуктов, это фактически сведет на нет годы работы, которую компания вложила в производство морепродуктов с более высокой добавленной стоимостью и расширение своих международных рынков. Европейский союз был крупнейшим экспортным рынком для RFC в 2021 году: компания поставила 20 000 метрических тонн филе и фарша минтая по сравнению с 12 000 метрических тонн в 2020 году. Ранее RFC заявляла, что планирует отправить 25 000 метрических тонн продукции из минтая в США в 2022 г. Соединенные Штаты и Япония также являются основными потребителями российской крабовой продукции.

В результате международных санкций в российской рыбной отрасли растут опасения, что усилия по пополнению ее флота могут быть поставлены под угрозу. Российские верфи заявили, что иностранные производители рассматривают возможность прекращения поставок оборудования в Россию и отказываются отправлять иностранных сотрудников в Россию для запуска и эксплуатации.

Однако в RFC и «Русском крабе» сообщили «ПортНьюс», что никаких изменений в план RFC по строительству 10 самолетов-гигантов не вносилось. и прогресс, достигнутый «Русским крабом» в создании 10 новых крабов.

Изображение предоставлено Российской рыбохозяйственной корпорацией.