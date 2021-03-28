Гленн С. Хроматический, 84 года; Контролируемые полеты НАСА из Центра управления полетами

Глинн С. Ланни, руководитель полетов НАСА, сыгравший важную роль в космической программе США и получивший высокую оценку за его лидерство в спасении трех астронавтов с Аполлона-13, когда их космический корабль взорвался на пути к Луне в 1973 году, скончался 19 марта у себя дома. дом в Клир-Лейк, штат Техас. Ему было 84 года.

Его сын Шон сказал, что причиной был рак желудка.

Мистер Луни (рифмуется с «Санни»), который присоединился к НАСА в начале 1958 года и стал его главным летным директором в 1968 году, работал вне центра управления полетом в Хьюстоне, разрабатывая подробные процедуры полета Аполлона-11, направляя Нила Армстронга и Базза Олдрина в их новаторские действия. полет на Луну в июле 1969 года.

Он руководил миссией в июле 1975 года, в ходе которой космический корабль «Аполлон» состыковался с тремя астронавтами на российском двухместном космическом корабле «Союз». На каждом транспортном средстве было оборудование, которое однажды могло бы облегчить еще одну связь, если потребуется международная спасательная миссия. Американцы и русские провели совместные эксперименты и обменялись сувенирами, что стало шагом на пути к сотрудничеству между странами в космосе на борту Международной космической станции.

Но мистера Ланни помнят особенно за его усилия по спасению астронавтов Аполлона-13 Джеймса Л. Ловелла-младшего. И Фред В. Хайз-младший. И Джон Л. Свигерт-младший.