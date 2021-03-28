Гленн С. Хроматический, 84 года; Контролируемые полеты НАСА из Центра управления полетами

Глинн С. Ланни, руководитель полетов НАСА, сыгравший важную роль в космической программе США и получивший высокую оценку за его лидерство в спасении трех астронавтов с Аполлона-13, когда их космический корабль взорвался на пути к Луне в 1973 году, скончался 19 марта у себя дома. дом в Клир-Лейк, штат Техас. Ему было 84 года.
Его сын Шон сказал, что причиной был рак желудка.
Мистер Луни (рифмуется с «Санни»), который присоединился к НАСА в начале 1958 года и стал его главным летным директором в 1968 году, работал вне центра управления полетом в Хьюстоне, разрабатывая подробные процедуры полета Аполлона-11, направляя Нила Армстронга и Базза Олдрина в их новаторские действия. полет на Луну в июле 1969 года.
Он руководил миссией в июле 1975 года, в ходе которой космический корабль «Аполлон» состыковался с тремя астронавтами на российском двухместном космическом корабле «Союз». На каждом транспортном средстве было оборудование, которое однажды могло бы облегчить еще одну связь, если потребуется международная спасательная миссия. Американцы и русские провели совместные эксперименты и обменялись сувенирами, что стало шагом на пути к сотрудничеству между странами в космосе на борту Международной космической станции.
Но мистера Ланни помнят особенно за его усилия по спасению астронавтов Аполлона-13 Джеймса Л. Ловелла-младшего. И Фред В. Хайз-младший. И Джон Л. Свигерт-младший.
Вместе с тремя другими руководителями полетов и несколькими учеными и астронавтами НАСА в командном центре он разработал сложный план, который позволил им вернуться на Землю.
Г-н Луни рассматривал это усилие как «лучшую работу, которую я когда-либо делал или надеюсь сделать».
«Мы построили шоссе протяженностью четверть миллиона миль, вымощенное одним решением, одним выбором, одним нововведением за раз, и повторялось непрерывно в течение примерно четырех дней, чтобы безопасно доставить команду домой», – вспоминает он в устном интервью NASA.
«Эта космическая магистраль привела разрушенный корабль к планете Земля, поскольку люди со всех континентов были связаны, чтобы поддержать этих трех исследователей, находящихся в опасности. Это было вдохновляющее и страстное чувство, еще раз напоминающее нам о нашей общей человечности».
Поскольку командование астронавтов было парализовано взрывом, Управление по управлению полетами поручило им использовать неповрежденный лунный посадочный модуль в качестве спасательной шлюпки, чтобы доставить их домой.
Изначально зонд был разработан для посадки на Луну с космического корабля «Аполлон-13», вращающегося по своей орбите, с мистером Свегертом на борту, а затем возвращение на головной корабль с мистером Ловеллом и мистером Хейсом в репатриационном рейсе. Но наземная команда в Хьюстоне, работавшая в условиях жесткого дефицита времени, не имея плана для такого рода усилий, придумала способ, позволяющий им совершить безопасную посадку в Тихом океане, прижавшись друг к другу в Лунном посадочном модуле.
Г-н Луни был среди официальных лиц НАСА, награжденных Президентской медалью свободы от Ричарда Никсона за свое спасение. в Хит 1995 года “Аполлон-13”. Марк МакКлюр сыграл мистера Луни.
Гленн Стивен Луни родился 27 ноября 1936 года в Олд-Фордж, штат Пенсильвания, в семье его родителей, Уильяма Луни, шахтера и сварщика, и Хелен Гленн Луни.
В молодости Глен увлекался полетами и заполнил свою комнату моделями самолетов. Он получил степень в области авиационной инженерии в Университете Детройта (ныне Университет Детройта Мерси) после работы в совместной программе, которая делила время между его учебой и работой в Национальном консультативном комитете по аэронавтике, который предшествовал НАСА.
Он стал пасынком Кристофера Крафт-младшего, первого крупного авиационного директора НАСА.
Мистер Луни был четвертым летным директором космического агентства. На этой должности он отвечал за ведущие группы авиадиспетчеров, исследователей и инженеров, а также за вспомогательный персонал по всему миру, который принимал решения во время космических полетов.
Среди его многочисленных достижений в своей карьере в НАСА г-н Луни был главным руководителем полета Аполлона-7, первого пилотируемого полета Аполлона, и Аполлона-10, репетиции первой высадки на Луну.
Он ушел из НАСА в 1985 году в качестве директора программы космических шаттлов, но продолжал руководить полетами человека в космос, занимая руководящие должности в частной отрасли.
Помимо сына Шона, мистер Лонни пережил свою жену Мэрилин Джейн (Курц) Луни, которая работала медсестрой в новаторском исследовательском центре НАСА. Еще два мальчика, Гленн-младший и Брайан; Дочь Дженнифер Брейли. Его братья Билл и Джерри; Его сестра Кэрол. И 12 внуков.
Астронавт Кен Маттингли, который должен был отправиться в миссию «Аполлон-13», но улетел после заражения краснухой, был одним из многих сотрудников космического агентства, работавших над планом спасения астронавтов «Аполлон-13».
Он вспомнил, как сразу после взрыва «никто не знал, что, черт возьми, происходит».
И Гленн вошел и взял под свой контроль этот беспорядок, «запомни».Голоса с луны(2009), устная история астронавта Эндрю Чайкена и Виктории Коул соответствовала.
«Он просто успокоил ситуацию», – сказал г-н Маттингли. «Я никогда не видел такого выдающегося примера лидерства за всю свою карьеру. Абсолютно потрясающе.
«Ни один генерал или адмирал военного времени не мог быть более замечательным, чем Гленн в ту ночь», – добавил он. «Он один собрал вместе всех страшных людей».