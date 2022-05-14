Гленн Шофилд дразнит новостями о протоколе Каллисто вместе с крупным планом существа

В честь пятницы, 13-го, основатель и генеральный директор Striking Distance Глен Шофилд не только дразнил, что новости о протоколе Каллисто появятся на следующей неделе, но и поделился ужасающим крупным планом одного из игровых существ.

Шофилд, который также был создателем Dead Space, поделился в Твиттере новостями об игре, действие которой происходит во вселенной PUBG и которое планируется выпустить на ПК и консолях в 2022 году.

Если вы еще не подписаны Встроить твит Сейчас может быть хорошее время, чтобы начать. Ждите новостей на следующей неделе. А пока вот крупный план одного из существ из нашей глобальной команды персонажей. Они не верят. Счастливой пятницы 13-го! приготовься! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC — Глен А. Шофилд (@GlenSchofield) 13 мая 2022 г.

«Если вы еще не следуете Встроить твит «Возможно, сейчас самое время начать», — написал Скофилд. Ждите новостей на следующей неделе. А пока вот крупный план одного из существ из нашей глобальной команды персонажей. Они не верят. Счастливой пятницы 13-го! приготовься!»

Картинка настолько близка, что трудно точно понять, что это такое, но она выглядит прямо из кошмара и придает вес более ранним комментариям Скофилда о его желании сделать Callisto Protocol «самой страшной игрой на платформах следующего поколения».

Callisto Protocol, анонсированный на The Game Awards 2020, представляет собой приключенческий хоррор для одного игрока и от третьего лица, действие которого происходит в 2320 году на спутнике Каллисто Юпитере.

В игре игрокам нужно будет «пережить невыразимые ужасы, спасаясь от Черного Железа». [Prison] Раскройте темные секреты таинственного Объединенного Юпитера».

В феврале 2021 года Striking Distance объявила о сотрудничестве с создателем «Ходячих мертвецов» Робертом Киркманом и его компанией Skybound Entertainment для расширения IP-протокола Callisto.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.