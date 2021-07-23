Глобальная зимняя марсианская пыльная буря закончилась рано на юге

Пыльная буря, прокатившаяся по Марсу в 2018 году, разрушила вихрь холодного воздуха вокруг южного полюса планеты и принесла раннюю весну в полушарие. Напротив, шторм вызвал лишь незначительные искажения в полярном вихре северного полушария и не вызвал резких сезонных изменений. Доктор Пол Стритер из Школы науки, технологий, инженерии и математики Открытого университета представит свою работу сегодня (23 июля) на Виртуальной национальной астрономической встрече (NAM 2021).

В течение двух недель в начале июня 2018 года местные пыльные бури объединились и распространились, образуя непроницаемый слой пыли, который скрывал почти всю поверхность планеты. Глобальная пыльная буря, совпавшая с марсианским равноденствием и продолжавшаяся до середины сентября, оказалась фатальной для марсохода НАСА, работающего на солнечной энергии.

Стритер и его коллеги из Открытого университета, НАСА и Российской академии наук изучили влияние этого события на марсианскую атмосферу, объединив данные из Глобальной климатической модели Марса с данными наблюдений Европейского космического агентства / Роскосмоса с орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter и Марсианского разведывательного орбитального аппарата НАСА Миссии.

Доктор Стритер сказал: «Это была идеальная возможность исследовать, как глобальные пыльные бури влияют на атмосферу на полюсах Марса, которые зимой окружены мощными струями ветра. Со времени последней глобальной бури в 2007 году появилось много новых миссий и инструментов. прибыли на орбиту. Марс, поэтому на данный момент событие 2018 года было самым популярным ».

Предыдущие исследования показали, что высокий уровень запыленности в атмосфере может оказывать значительное влияние на температуру и полярные ветры. Вихри на зимних полюсах также влияют на температуру и перенос воздуха, пыли, воды и химикатов, поэтому их нарушение может означать серьезные изменения в атмосфере Марса.

Команда обнаружила, что шторм 2018 года имел разные последствия в каждом полушарии. В Антарктике, где вихрь был почти разрушен, температура повысилась, а скорость ветра резко упала. Хотя водоворот, возможно, уже начал распадаться из-за наступления весны, пыльная буря, похоже, оказала решающее влияние на раннее окончание зимы.

Напротив, арктический вихрь оставался стабильным, и начало осени следовало его обычному образцу. Однако обычно овальный северный вихрь был изменен штормом и стал более симметричным. Исследователи связывают это с высоким содержанием пыли в атмосфере, которая подавляет атмосферные волны, вызванные экстремальным рельефом Северного полушария, где находятся вулканы, которые более чем вдвое превышают высоту Эвереста, и кратеры глубже, чем земные горы.

Д-р Стритер добавил: «Глобальные пыльные бури в период равноденствия могут усилить переход к Южному полюсу из-за сжатия вихрей, в то время как более мощный северный вихрь продолжает действовать как эффективный барьер. Если эта модель глобальных пыльных бурь будет продолжаться на протяжении тысячелетий. что Марс поддерживает это. Особый наклон оси имеет значение для того, как оседает пыль на северном и южном полюсах, и на наше понимание климатической истории планеты ».

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