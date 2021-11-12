Глобальная нехватка чипов — кошмар перед Рождеством

Дефицит глобальных фишек заставил его Огромный эффект по всей технологической индустрии более года, но поток новостей об игровом оборудовании за последнюю неделю и изменений показал, что в ближайшее время ситуация не улучшится. В следующем году игровые компании, большие и малые, будут чувствовать себя хорошо, и достать консоли следующего поколения только от Sony и Microsoft не составит труда.

Можно сказать, что Nintendo первой выпустила и провела обзор новостного каскада. Nintendo Switch Прогноз продаж на финансовый год на 1,5 миллиона 4 ноября «из-за глобального дефицита полупроводников» по компании. Президент Nintendo Сунтаро Фурукава рассказал более подробно в вопросе и ответеПо его словам, с начала финансового года (который начинается в апреле) «существенного улучшения ситуации не произошло». По словам Ко Шиоты, генерального менеджера отдела разработки технологий Nintendo, компания «оценивает заменяемые компоненты и анализирует наши разработки», но в настоящее время неясно, может ли что-то, что вы ищете, упростить поиск переключателя на полке. (И если у вас еще нет одного из Switch-совместимых контроллеров N64, Не повезет до следующего года.)

Игровой ноутбук Steam Deck от Valve я был С опозданием на 2 месяца С декабря по февраль 11 ноября. «Мы сделали все возможное, чтобы преодолеть проблемы глобальной цепочки поставок, но из-за нехватки материалов компоненты не доставляются на наши производственные мощности вовремя, пока мы не соблюдаем наши первоначальные даты запуска», Valve сообщила в своем блоге. Еще до задержки у нас было ощущение, что поставки Steam Deck будут ограничены, поскольку количество ориентировочных заказов упало до Начало 2022 года очень скоро После начала активации начальное бронирование. Но теперь даже людям, получившим дату заказа в декабре 2021 года, придется немного подождать.

Sony рассчитывает производить меньше консолей PS5

Говорят, что Sony рассчитывает зарабатывать меньше PS5А также мне Bloomberg. Первоначально компания планировала собрать 16 миллионов консолей в текущем финансовом году (который заканчивается в марте), но теперь планирует собрать «около 15 миллионов консолей». Bloomberg Он говорит. PS5 был Невероятно сложно найти Производственные партнеры Sony заявили, что с момента его запуска в ноябре 2020 года легче не станет. Bloomberg Будет сложно достичь цели Sony — продать 22,6 миллиона PS5 в следующем финансовом году.

паника время игры рука толкнута С конца 2021 года до начала 2022 года. Хотя задержка с начальными установками была связана с неисправными батареями, компоненты для будущих сроков эксплуатации получить трудно. по компании. Например, текущий процессор Playdate не был доступен в течение двух лет, что вынудило компанию переработать материнскую плату с более доступным процессором для Playdates, выпущенным позже в 2022 году. Паника предупреждает, что «несколько частей. умно преодолеть нехватку прямо сейчас: «Так что, если вы не можете преодолеть это, это может означать, что будет сложно получить текущее свидание в будущем. Если у вас есть интерес к Playdate, он может вам понравиться Закажи сейчас Чтобы обеспечить себе место в очереди.

И это трансформации, о которых мы знаем только

Это лишь некоторые из недавних преобразований. что мы знаем о За кулисами могут быть другие проблемы и задержки, о которых мы не знаем. Глава Microsoft Фил Спенсер предупредил о продолжающейся нехватке в сентябре, заявив о проблемах с поставками Xbox. Он продлится до 2022 года.. И проблема выходит далеко за рамки производителей игрового оборудования, поскольку Intel заявляет, что нехватка чипов может сохраняться даже 2023 минимум и Apple, известная своим мастерством в цепочке поставок, Получение 6 миллиардов долларов за прошлый квартал из-за ограничений. Несмотря на это, вы все еще можете получить много продуктов Apple к Рождеству, если закажете их сейчас на веб-сайте компании, но это не всегда верно для большинства игровых консолей.

Среди множества задержек есть одно светлое пятно. Карманный ретро аналоговый портативный, который уже отложен а Маленький раз Кристофер Таппер, основатель и генеральный директор Analog, сказал, что из-за проблем с цепочкой поставок компания «остается на правильном пути» к запуску в декабре. край В электронном письме в среду. Но даже если у Nintendo и Sony возникнут проблемы, вы можете не слишком волноваться, пока это не произойдет. карман В твоих руках.