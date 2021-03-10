Глобальное господство и демонтаж демократии

Джек О’Рурк

| Журнал Провиденс

Джек О’Рурк был капралом морской пехоты, когда Дуайт Эйзенхауэр был президентом.

С тех пор, как США стали единственной сверхдержавой в мире, произошли два опасных события.

Приз, который каждый получает за победу на посту президента США, – это право использовать нашу военную и экономическую мощь для формирования мира по своему усмотрению в нарушение суверенитета и внутренних дел другой страны, что было основой западного мирового порядка со времен Вестфальского мира. В семнадцатом веке.

После распада Советского Союза, вместо того, чтобы пытаться подавить старую ненависть и работать во имя мирного сосуществования, объединяя людей всех слоев общества, мы сделали обратное.

Основным направлением нашей внешней политики стало стремление к мировому господству, нападение на тех, кто может бросить вызов нашему превосходству.

Правящая элита использовала НАТО, Европейский Союз и наших восточных союзников для размещения наших военных баз и объектов по всему миру.

К списку Ирана, Чили, Никарагуа и Вьетнама мы добавили Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Йемен и Украину как страны, в которые мы вошли, как бездомный бык в китайском магазине. Наш шестилетний союз с саудовцами в войне в Йемене особенно предосудителен.

Холодная война была повторена, когда лидеры Пентагона заявили, что Китай и Россия, которые могут бросить вызов нашему превосходству, теперь классифицируются как враги.

Что бы ни делали китайцы и русские, пропагандистская машина говорит нам, что их мотивы злы, даже несмотря на то, что китайская программа «Один пояс, один путь», которая приносит пользу странам третьего мира, напоминает нам план Гарри Трумэна Маршалла, возможно, лучший час Америки.

Владимир Путин, который практически в одиночку превратил Россию из атеистической коммунистической диктатуры в зарождающуюся демократию, основанную на примитивном верховенстве закона и уважении ко всем религиям и национальностям, – это еще один Гитлер, человек без души.

Но американский народ не глуп. Мировое господство не приносит им безопасности, порядка, экономического процветания или справедливости. Верно и обратное, поскольку существует большой разрыв между правящей элитой и управляемыми.

Как неопытный молодой темнокожий мужчина с исламским именем появился из ниоткуда и был избран президентом Соединенных Штатов?

Потому что каждый раз, когда Барак Хусейн Обама выступал во время избирательной кампании, он казался соединением Махатмы Ганди и Папы, говорящего о наших надеждах и мечтах, нашей уверенности в правде и прекращении наших бесконечных войн.

Как Обама смог стать президентом из дерзкого человека с блуждающим умом, подозрительным прошлым и серьезными личными проблемами?

Потому что Дональд Трамп успешно критиковал двухпартийный истеблишмент, их военные авантюры, устаревшее НАТО и лозунг «Америка прежде всего», который перекликается с теми, кто видит, что их налоговые деньги тратятся впустую в странах, которые ненавидят нас за то, кем мы стали. .

К сожалению, демократы, партия внешней политики добрососедства Франклина Рузвельта («сосед, который благоговейно уважает себя и уважает права других … в мире соседа и вместе с ним») не понимают этого.

Президент Джо Байден всего месяц назад был у власти, когда он бомбил Сирию, чтобы послать сигнал Ирану. Мы не воюем ни с одной из стран. Он даже не консультировался с Конгрессом. После двадцати лет войн без победителей американский народ устал от взрыва «посланий».

Байден последовал его примеру, наложив санкции на Россию в отношении гражданина России, признанного виновным в преступлении российской системой уголовного правосудия, и это явно внутренняя проблема, которая превратилась в искусственный международный кризис.

Второе опасное событие – это стремительный крах демократии внутри страны и за рубежом. Те, кто думает, что эти два события не связаны между собой, совершают самую большую ошибку из всех.