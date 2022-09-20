Баскетболистка Бритни Гренье предстала перед российским судом в четверг, признав себя виновной в хранении наркотиков и заявив, что она непреднамеренно ввезла в страну пакеты с маслом каннабиса.

Звезде WNBA, которую администрация Байдена признала несправедливо задержанной в мае, может грозить до 10 лет лишения свободы в российской тюрьме, что дополняет призывы к правительству сделать больше для обеспечения ее возвращения в Соединенные Штаты.

В то время как юридические испытания Грейнер разразились в России, ее наряд в четверг имеет глубокие корни в Лос-Анджелесе. Когда она вошла в зал суда, на ее красной рубашке красовалось слово «Креншоу», отсылка к району Южного Лос-Анджелеса и слоган, ставший известным благодаря Nipsey Hussle и бренду Marathon Clothing.

Работа Хассла в области одежды восходит к 2006 году, когда покойный рэпер, предприниматель и активист Слосон Тис начал свою деятельность в том же углу Креншоу и Слосона, где он впервые продавал компакт-диски из своего грузовика.

В 2017 году бренд превратился в магазин одежды Marathon, а его название произошло от названия первого бара Хассла «Марафон» вместе с посланием о стойкости и преодолении препятствий, которое он хотел передать следующему поколению.

«Вот почему я назвал свое дело марафоном», — Хастл. Для большого мальчика ТВ В 2018 году. «Я не собираюсь лгать и изображать это окончательное равновесие, как если бы я к нему пришел. Нет, я просто не сдался. Это моя единственная подпись… Я прошел через все эмоции, пытаясь следить за тем, что я делаю».

Одежда для марафона Crenshaw на протяжении многих лет привлекала к себе внимание. Дрейк выкрикнул новаторский дизайн бренда в своей песне 2020 года «Time Flies», спев: «Я только что надел толстовку с капюшоном, это Креншоу». В прошлом году звезда НБА встряхнуть леброн джеймс Изготовленная на заказ футболка «Лейкерс» с переосмыслением королевской синей нити с логотипом Crenshaw над его номером 23.

Более того, он стал одним из основных продуктов в Лос-Анджелесе наряду с более широким хип-хоп сообществом. Это был не единственный раз, когда Хассл выражал свой район в одежде. В 2017 году он сотрудничал с художником Леймертом Парком. шесть све мне Создайте толстовку с капюшоном Super Mall Slawsonи в честь зеленых и оранжевых свопов, которые встречаются на Slawson и Western Roads.

Позже в этом году семья Хассле группа для открытия «Марафонский магазин № 2» на Мелроуз-стрит.

Убийца Хассела, Эрик Холдер-младший, был признан виновным в убийстве первой степени в среду и может провести остаток своей жизни в тюрьме.

Тем временем президент Байден и другие правительственные чиновники говорят, что делают все возможное, чтобы вернуть Гринер домой, причем Байден недавно позвонил ее жене Шерил, чтобы повторить их усилия.

Однако многие призывают США быть более агрессивными в своей работе по освобождению задержанного спортсмена, который с середины февраля содержится в российской тюрьме.

Многие указывали на то, что тогда она, наверное, не играла бы в России в баскетбол. Игрокам WNBA платят справедливо Сравните со своими коллегами-мужчинами в НБА. (Игроки WNBA зарабатывают в среднем около 120 000 долларов за сезон из 36 игр, по сравнению с игроками NBA, которые зарабатывают в среднем 5,4 миллиона долларов в 82 играх.)

«В обществе, где спортсменки и спортсменки ценятся одинаково, баскетболисткам не придется в межсезонье выезжать за границу, чтобы подзаработать», — написала в среду редакция The Times, призывая к освобождению Гринер.

«Профессиональные игроки, будь то мужчины или женщины, будут хорошо получать здесь, дома. Но это не то общество, в котором мы живем».