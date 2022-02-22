«Глупые и ленивые»: бракованные фильмы об украинских «атаках», снятые российской «фабрикой фейков» | Украина

ТНа видео показана призрачная сцена. В лесу происходит ночной бой. Таинственные вспышки и взрывы. Неизвестный кричит от боли. Раненый в каске. Кроме этого, мало что известно о том, где были сняты кадры или что именно происходит.

а Телерепортаж с российского государственного Первого канала Я дал ответ. Она добавила, что человек, замеченный в устрашающем силуэте, был украинским диверсантом. Он был частью диверсионной группы, которая была отправлена ​​через линию фронта в пророссийские сепаратистские земли. его миссия? Канал сообщил о взрыве местного завода по производству хлора в удерживаемом повстанцами городе Горловка.

Он добавил, что в ходе перестрелки были убиты двое диверсантов. По счастливой случайности представители Донецкой Народной Республики — одного из двух промосковских образований на востоке Украины — восстановили видео с камеры головы раненого. Первый канал сообщил своим телезрителям, что избавился от нее.

Анатомия отдельной российской лженауки — 18 февраля в Telegram-канале пресс-службы Народной милиции ДНР было опубликовано следующее видео, якобы демонстрирующее диверсионную операцию против цистерн с хлором.https://t.co/Syk8NG2zKx pic.twitter.com/R4mfggxbPg — Элиот Хиггинс 20 февраля 2022 г.

Была только одна проблема с драматическим описанием инцидента Кремлем. Это было полностью фальшиво. Саундтреку к фильму «Стрельба и взрывы» исполнилось более десяти лет. Зарегистрирована в апреле 2010 г. По мнению исследователей из открытых источниковво время финских военных учений.

Украинская разведка считает, что видео является работой российской военной разведки ГРУ, которая активно действовала в Украине с момента аннексии Крыма в 2014 году и сбития пассажирского самолета MH17. Создатели фильма, кажется, взяли оригинальное финское видео из Интернета.

Они разделили ее вокальную дорожку на Новый видеоконтент, созданный 2 недели назад — Отредактируйте несколько восторженных слов от финских призывников.

Россия давно это делает. Не удивительно» Эллиот Хиггинс, основатель сайта расследований Bellingcat для The Guardian. Он добавил: «Что удивительно, так это то, что они не стали делать это лучше. В некотором смысле это стало хуже. Это действительно глупо и лениво».

Хиггинс сказал, что международная аудитория часто невосприимчива к кремлевской дезинформации. Но он сказал, что внутренние российские зрители склонны верить фейковым телевизионным кадрам, созданным «театрально» в целях государственной пропаганды. По его словам, особенно это касается старшего поколения.

За последнюю неделю Россия вывела много ложных историй из того, что Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «заводом по производству подделок». Среди них утверждения о том, что Украина планирует атаковать сепаратистские анклавы и что в понедельник она переправила через границу бронетехнику и диверсантов. Предполагается, что запись будет сделана камерой на шлеме..

Хиггинс предположил, что целью СМИ Кремля было создать предлог для вторжения. В рамках этой стратегии российское телевидение стало активно продвигать информацию, свидетельствующую о масштабном гуманитарном кризисе на востоке Украины. Она утверждала, что жители подверглись сильным украинским обстрелам, что, по словам Киева, не соответствует действительности.

Информация варьировалась от сообщений об усилении бомбардировок до более диковинных «провокаций», таких как попытка взорвать заминированный автомобиль в пятницу возле здания сепаратистской администрации в Донецке. В этот же день лидер промосковского региона Денис Пушлин, выпустил видео Сказав, что ситуация стала очень опасной, мирных жителей пришлось переправить в безопасные места и в Россию.

Приказ о выселении был издан в Пушлине 18 февраля. Однако из метаданных видео в Telegram-канале Bellingcat выяснили, что на самом деле оно было снято два дня назад — в прошлую среду. «Это некомпетентность, — сказал Хиггинс. В то время ситуация на линии контроля между украинской армией и позициями сепаратистов была спокойной.

Основная часть усилий России по созданию основы для интервенции в восточной Украине в косовском стиле — это заявление о том, что украинские попытки вернуть себе территорию в 2014 году равносильны «геноциду». Путин использовал это слово несколько раз. Он также провел сравнение с резней в Сребренице в Боснии.

«То, что происходит сегодня на Донбассе, — это геноцид», — заявил Путин на прошлой неделе. Российские дипломаты распространили в ООН документ, в котором утверждалось, что Украина причастна к «уничтожению мирного населения» в Донбассе на востоке Украины. Поздно вечером в воскресенье посольство России в Вашингтоне направило аналогичный документ американским журналистам.

Тема «геноцида» также неоднократно поднималась Путиным на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник в Москве. Он широко фигурировал в сообщениях государственных СМИ, что привело к тому, что сепаратистские власти потребовали от него Военная и экономическая помощь Кремляа также юридическое признание, предоставленное Путиным в понедельник вечером.

В 2014 году, в разгар конфликта, было проведено несколько массовых захоронений, в частности, в Луганске, где тела многих погибших на войне не могли быть захоронены сразу из-за ожесточенных боев. Во время визита в Луганск в сентябре 2014 г. The Guardian увидел в морге груды простых деревянных гробов, которые позже были закопаны в наскоро вырытых братских могилах.

Однако описание смертей в Луганске и других частях нынешних самопровозглашенных регионов как «геноцид» вводит в большое заблуждение. Обе стороны применяли артиллерию в гражданских районах во время ужасных боев 2014 года, но не было массовой программы казней мирных жителей по признаку расы, языка или политических предпочтений.

С лета прошлого года сепаратистские власти начали эксгумацию тел из могил, проведение анализа ДНК и опознание останков людей, которые, по их словам, были «жертвами украинской агрессии». В то время этот шаг вызвал обеспокоенность у некоторых из тех, кто следил за районом, с ощущением, что эксгумации позже могут быть использованы в политических целях. Теперь, похоже, это происходит.

Тем временем крупные российские промоутеры открыто обвиняли западных лидеров в разжигании войн. В недавнем сегменте Дмитрий Киселев, который ведет еженедельную новостную программу в прайм-тайм, спросил: «Кому нужна война?» Ответом был список иностранных лидеров и высокопоставленных лиц: Борис Джонсон, принц Эндрю, Джо Байден, Реджеп Эрдоган, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, прозападный президент Украины.

Для некоторых прокремлевских деятелей общественного мнения переход к войне был отмечен быстрой сменой месседжа. Маргарита Симоньян, президент RT, неделями высмеивала американских и европейских чиновников за их предупреждения о том, что Россия готовится к войне. Но в начале прошлой недели она передумала: «Россия может только остановить эту войну. Чего мы ждем?» Она спросила.

Технология редактирования видео может быть новой, но сообщение старое. финские СМИ отмечают Что Советский Союз в ноябре 1939 года использовал аналогичный предлог, чтобы начать Зимнюю войну против Финляндии. За день до советского вторжения Москва заявила, что финские войска начали «наступление».