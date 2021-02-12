Госдепартамент предупредил, что любая компания, выдающая сертификаты безопасности для газопровода Nord Stream 2, найдет препятствия США на коротких путях.

«Мы будем следить за процессом завершения или сертификации трубопровода, и если такие действия произойдут, мы примем решение о применимости санкций», – заявил в четверг (11 февраля) EUobserver представитель Госдепартамента.

Швейцарские и норвежские компании покидают Россию под давлением США (Фото: nordstream2.com)

«Нам известны сообщения о начальных работах Fortuna в датских водах. Мы уже определили Fortuna как заблокированную собственность», – сказал представитель.

Ссылаясь на главы и стихи из «CAATSA» и «PEESA», пресс-секретарь добавил, что в этом случае действовали две санкции США, «с поправками», внесенными в последние месяцы, «мощным инструментом для продвижения политики правительства США».

«Фортуна» – российское судно, которое в минувшую субботу начало прокладку труб на 120-километровом участке «Северного потока-2» в датских водах Балтийского моря.

Он ушел в отставку после того, как в прошлом году США оказали давление на швейцарскую трубопроводную компанию Alcis.

NordStream 2 требует наличия технических сертификатов и сертификатов безопасности от компании, признанной Датским агентством по охране окружающей среды.

Норвежская компания DNV GL сделала это, но отказалась от участия.

Некоторые юристы, такие как Алан Райли из американского аналитического центра Atlantic Council, считают, что изменить DNV GL будет сложно.

Райли сказал, что «очень сложно» найти надежную сертификационную компанию, которая была бы рада попасть под санкции США и «присоединилась бы к датчанам».

Несмотря на призыв Германии снять возражения против новой администрации президента Джо Байдена, этот ужасный налог США уже поступил.

Источники в ЕС говорят, что канцлер Германии Ангела Меркель подняла этот вопрос перед Байденом по телефону.

Хотя ЕС описал возвращение России к «безжалостной» политике советской эпохи, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в недавних комментариях Верховного комиссара ЕС Джозефа Борала заявил, что «Северный поток-2» должен двигаться вперед.

Во вторник Штайнмайер заявил, что Германия должна России Nort Stream 2 компенсации за преступления нацистов во время Второй мировой войны.

Госдепартамент отказался от комментариев напрямую.

Но бывший высокопоставленный американский дипломат Дэн Фрид ранее заявлял, что это «плохая история, пытаясь прикрыть плохую политику», как признак того, что мог подумать Белый дом.

«Украинцы, поляки, Бальц могут что-то сказать об этом подстрекательском аргументе. Почему Германия поднимает акции путем раскопок?», – сказал Фрид в Steinmeier.

Плохая история

Это «плохая история», потому что самые ужасные зверства нацистов произошли сегодня на Украине, которая станет главной жертвой «Северного потока – 2».

Государственный департамент объяснил, что Фрид имел в виду под «плохой политикой».

«Как ясно дал понять президент Байден, газопровод« Северный поток-2 »- плохая сделка», – заявил в четверг EUobserver Госдепартамент.

«Северный поток – 2 разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России и идет вразрез с заявленными целями энергетической безопасности Европы», – заявил представитель США.

«Nortstream 2 и второй ярус Turkstream предназначены для усиления влияния России на союзников и союзников и подрыва атлантической безопасности», – сказал представитель, имея в виду второй газопровод, соединяющий Россию с ЕС через Турцию.

И Nordstream 2, и Turkstream, запущенный в январе, обошли украинскую газотранспортную систему ЕС.

Они повышают риск того, что Россия расширит войну на востоке Украины, опасаются украинские военные.

«Северный поток-2» поможет России перекрыть подачу газа в Польшу и страны Балтии по геополитическим причинам.

Со своей стороны, Европейская комиссия предупредила в четверг, что «Северный поток – 2» повысит уверенность ЕС в российском газе.

Но вопреки санкциям США у них нет сил остановить русско-германскую Джакарту за 10 миллиардов долларов.

«Северный поток – 2» – это проект многих частных компаний, и его нельзя остановить, если правительство Германии согласится двигаться вперед », – сказал представитель ЕС.