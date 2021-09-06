Глюки могут в конечном итоге вызвать судороги, исправьте скоро

Sonic Colors: Ultimate Официально еще не вышло, но вроде VGC ОтчетыА также Sega Уже ставил глючный адрес адрес Он говорит, что существует. Хотя полная версия игры выйдет завтра, вы предварительно заказываетеs удалось провести матч в прошлую пятницу, и, судя по всему, Никогда не хорошо проводил время в обновленной Wii. Настолько, что официальный менеджер синего ежа в соцсетях пытается тушить пожары.
“Всем здравствуйте!” Кэти Чержановская поприветствовала своих подписчиков в эти выходные. продолжено аналогичным образом восторженный тон “Мы ценим все ваши отзывы о Sonic Colors: Ultimate, Команды слушают и оценивают следующее исправление. Спасибо всем за терпение, пока мы вникаем в это дело! “
Однако раз уж 2021 год и все плохо, все не так просто. в качестве Хшановски продолжает, что не все отчеты об ошибках и видео … полностью верны. Некоторые из них, похоже, основаны на людях, играющих в «фиктивную» версию игры, то есть не на официальном оборудовании Nintendo. «Попытки выявить законные ошибки могут действительно замедлить процесс обеспечения качества», – продолжил PA Sonic, отметив, что выпущенные эмулированные (пиратские) версии игры вряд ли действительно находятся в юрисдикции Sega для исправления ошибок.
но, вон там быть Баги и глюкиМногие из поднятых вопросов реальны. Об этом свидетельствует GameXplain, которые собрали видео об ошибках, с которыми они столкнулись при игре на реальном физическом ключе:
Его другие выходы подтвержденный ошибки, в том числе Nintendo World Report, которые связали (и воспроизвели) это видеоА также Я бы не стал включать его из-за того, что его содержание может вызвать судороги. Что ж, не очень хорошо для Sega.
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Игра выйдет завтра на Xbox One, PS4, ПК и Switch, так что, хотя ошибки, вызывающие судороги, похоже, требуют некоторых ухищрений, чтобы их вызвать,psy может захотеть сделать паузу, пока патч не будет выпущен.
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