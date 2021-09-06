Глюки могут в конечном итоге вызвать судороги, исправьте скоро

Скриншот : Sega

Sonic Colors: Ultimate Официально еще не вышло, но вроде VGC ОтчетыА также Sega Уже ставил глючный адрес адрес Он говорит, что существует. Хотя полная версия игры выйдет завтра, вы предварительно заказываете s удалось провести матч в прошлую пятницу, и, судя по всему, Никогда не хорошо проводил время в обновленной Wii . Настолько, что официальный менеджер синего ежа в соцсетях пытается тушить пожары.

“Всем здравствуйте!” Кэти Чержановская поприветствовала своих подписчиков в эти выходные. продолжено аналогичным образом восторженный тон “ Мы ценим все ваши отзывы о Sonic Colors: Ultimate, Команды слушают и оценивают следующее исправление. Спасибо всем за терпение, пока мы вникаем в это дело! “

Однако раз уж 2021 год и все плохо, все не так просто. в качестве Хшановски продолжает, что не все отчеты об ошибках и видео … полностью верны. Некоторые из них, похоже, основаны на людях, играющих в «фиктивную» версию игры, то есть не на официальном оборудовании Nintendo. «Попытки выявить законные ошибки могут действительно замедлить процесс обеспечения качества», – продолжил PA Sonic, отметив, что выпущенные эмулированные (пиратские) версии игры вряд ли действительно находятся в юрисдикции Sega для исправления ошибок.

но, вон там быть Баги и глюкиМногие из поднятых вопросов реальны. Об этом свидетельствует GameXplain, которые собрали видео об ошибках, с которыми они столкнулись при игре на реальном физическом ключе:

Его другие выходы подтвержденный ошибки, в том числе Nintendo World Report, которые связали (и воспроизвели) это видеоА также Я бы не стал включать его из-за того, что его содержание может вызвать судороги. Что ж, не очень хорошо для Sega.

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Игра выйдет завтра на Xbox One, PS4, ПК и Switch, так что, хотя ошибки, вызывающие судороги, похоже, требуют некоторых ухищрений, чтобы их вызвать, psy может захотеть сделать паузу, пока патч не будет выпущен.