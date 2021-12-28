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Для тех из вас, кто, как и я, скучает по Грифболу —ПриветЭто боевой вид спорта в футбольном стиле внутри и за пределами Вселенной — в бесконечная аураВы можете хотя бы представить, что играете в квиддич, любимый трансгендерный вид спорта терапевта повсюду, благодаря новому глюку в жанре Oddball, основанном на приобретении. Баг заставляет шар летать по карте, как знаменитый «золотой снитч» из глупых волшебных книг.

Это лишь одна из многих лазеек в Без финалаВерсия Oddball, хоть и наименее практичная. Если вы когда-нибудь играли в плохую игру Oddball на улицах, Без финалаНа карте с плотной городской застройкой вы будете знать, что игроки часто выбивают мяч в стены и потолки, где он недоступен, чтобы помешать вражеской команде забить, когда авианосец убит. Это не только разочаровывающая стратегия, но это одна из уникальных характеристик инопланетного мяча.

Эксцентричный, как и многие бесконечная аураобъекты, У него много физических взаимодействий. Вы можете выбить его гравитационным молотом или инструментом для выброса, вы можете вытащить его на себя с помощью крюка, и, что самое главное, с этим глюком, вы можете с ним бороться. Если вы поймаете мяч, то уроните его, затем быстро поссоритесь, можете отправить его в полет. Это позволяет достичь двух целей: вы можете использовать его для сброса мяча, когда вражеская команда подавляет его, вы можете передать мяч своим товарищам по команде по карте или вы можете быстро изменить положение мяча, чтобы сосредоточиться на выживании, прежде чем щелкнуть его. сделайте резервную копию, когда осядет пыль. Эти мощные техники, несомненно, улучшат эксцентричность.

Если вы ударите мяч за пределы карты, приседая в точке его появления, вы можете вызвать призрачный шар, который будет летать по карте по большому кругу, и знак цели в облаках, независимо от взаимодействия игрока. Это упомянутый выше сбой в квиддич, который может сильно сбивать с толку в игре. Однако, несмотря на то, как все выглядит, мяч остается в точке появления, пока игроки его не поймают — к счастью, вы не можете использовать эту ошибку, чтобы полностью остановить Oddball.

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Несмотря на странные лазейки, приятно видеть, как игроки разрабатывают новые методы обращения с мячом. бесконечная аура. Halo 5Версия Oddball позволяет игрокам передавать мяч своим товарищам по команде, расширяя стратегию, включенную в игру — функция удалена в бесконечная аураК моему глубочайшему сожалению. Вместо того, чтобы полагаться на механику четкого паса, Без финала Она решила отдать приоритет своей физической системе, что позволило добиться более сложного и динамичного игрового процесса. Хотя я все еще скучаю по свитку, я очень хочу узнать, как Без финалаВ ближайшие годы песочница, управляемая физикой, изменится.

Обновление, 28.12.21, 13:24: Заголовок этого сообщения был обновлен, чтобы более четко отразить содержание статьи.