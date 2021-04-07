Гнев Китая на иностранные бренды помогает отечественным оппонентам

Тим Мэн однажды водил BMW. Подумайте о покупке Tesla.

Вместо этого г-н Мин, 33-летний владелец косметического стартапа в Пекине, купил электромобиль, произведенный китайским конкурентом Tesla. Новый. Ему нравится интерьер Nio и улучшенные функции голосового управления.

Он также считает себя патриотом. Он сказал: «У меня очень сильная склонность к китайским брендам и очень сильные патриотические чувства». «Раньше я тоже любил Nike. Теперь я не вижу для этого никаких причин. Если бы на смену Nike пришел хороший китайский бренд, я был бы очень этому рад».

Западные бренды любят H&MИ Nike и Adidas Вы находитесь под давлением В Китае за отказ использовать хлопок, произведенный в Синьцзяне, где китайское правительство начало массовую кампанию репрессий против этнических меньшинств. Покупатели обязались бойкотировать Бренды. Знаменитости отказались от рекламных акций.

Но иностранные бренды также сталкиваются с растущим давлением со стороны нового поколения китайских конкурентов, производящих и продающих высококачественную продукцию посредством грамотного маркетинга среди все более национальной группы молодых людей. Для этого есть термин «гочао», или китайская ересь.