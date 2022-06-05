Говорят, что гарнитура смешанной реальности Apple будет содержать контент, созданный голливудскими режиссерами.

Согласно отчету от Газета «Нью-Йорк Таймс. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. раз Что Джон Фавро — всего лишь один из задействованных режиссеров — говорят, что ему поручено создать опыт смешанной реальности, основанный на доисторическая планетаСериал Apple TV Plus, полный динозавров производить.

К сожалению, не похоже, что мы сможем погрузиться в файл парк Юрского периодаКак пейзажи в ближайшее время. в соответствии с предыдущий отчет от Блумберг, Нью-Йорк Таймс Он говорит, что гарнитура Apple может появиться не раньше 2023 года из-за проблем с временем автономной работы и производительностью. Однако его развитие не обошлось без потрясений. Нью-Йорк Таймс В отчетах предполагается, что некоторые сотрудники также покинули компанию из-за того, что гарнитура может повлиять на то, как люди «взаимодействуют друг с другом».

Гарнитура может не появиться на ежегодной конференции Apple WWDC

Устройство смешанной реальности также может не появиться на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в понедельник, поскольку вместо этого Apple может сместить свое внимание на программное обеспечение. Источники сообщили Нью-Йорк Таймс Apple готовится предложить разработчикам набор инструментов для добавления функций камеры и звука в свои приложения, что позволит управлять без помощи рук еще до появления гарнитуры.

Apple еще не подтвердила существование гарнитуры, но вполне возможно, что устройство сможет предложить захватывающий опыт виртуальной реальности, а также виртуальные наложения, разработанные так, чтобы они выглядели так, как будто они являются частью реального мира. Многочисленные утечки и слухи также дали нам пищу для размышлений, начиная с Неограниченный форм-фактор ей Вычислительная мощность на уровне Mac.

Но есть признаки того, что Apple готовит устройство к официальному анонсу, хотя это может и не состояться на WWDC. есть Название RealityOS замечено в файле товарного знака Для «носимых ПК», которые считаются операционной системой, которую будет использовать гарнитура. и последний месяц, Как сообщается, совет директоров Apple самостоятельно экспериментировал с гарнитурой смешанной реальности..