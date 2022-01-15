Говорят, что грядущий iPad Pro предложит зарядку MagSafe и «совершенно новый чип».

гул iPad Pro с беспроводной зарядкой Он становится громче. 9to5Mac Ресурсы Утверждалось, что Apple продвигает обновление своего планшета Pro, которое будет включать беспроводную зарядку MagSafe, но это не обязательно, как вы могли ожидать. Вместо того, чтобы использовать полностью стеклянную заднюю панель (как в последних iPhone), новый iPad Pro может заряжаться с расширенным стеклянным логотипом Apple, встроенным в металлическую заднюю панель. Он будет заряжаться быстрее, чем iPhone (что и следовало ожидать, учитывая дополнительную потребляемую мощность iPad), и удерживает более сильные магниты, чтобы удерживать зарядное устройство на месте.

Обновленный iPad Pro будет включать в себя некоторые общие улучшения, включая большую батарею и айфон 13Набор стильных камер. Также будет «новенький чип». 9 до 5 Предполагается, что M2 также ожидается для нового MacBook Air. Предыдущие слухи предполагали, что у M2 будет восемь ядер, как у M1, но он будет работать на них быстрее и будет продвигать больше графических ядер.

Для обновления iPad Pro не были указаны конкретные сроки. Пока распространялись разговоры о весеннее событиеНет никаких гарантий, что Apple выпустит новые iPad в этот период времени. Не удивляйтесь, если появится новый Pro. iPad Pro на базе M1 был для Apple не только шансом продемонстрировать свое кремниевое мастерство, но и функциональным обновлением — продолжение M2 сохранит этот импульс, а поддержка MagSafe поможет подключить Pro к более широкой экосистеме Apple.