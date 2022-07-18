Говорят, что последний складной вариант Samsung будет запущен 10 августа.

Говорят, что Samsung проведет предстоящую презентацию Unpacked 10 августа. Просочившееся изображение Эвана Бласса. На изображении показана дата, а также размытое изображение необъявленного складного устройства Samsung Galaxy Z Flip 4. Утечка ранее в этом месяце Блассом и 91 мобильный.

Ожидается, что складной Galaxy Z Flip 4 станет одним из немногих устройств, представленных на мероприятии. Также, по слухам, будет представлен новый Galaxy Fold под названием Galaxy Fold 4. Утечка в мае. между ним и Галактика Флип 4Не похоже, что в этом году линейка складных смартфонов Samsung претерпит серьезные изменения в дизайне.

Помимо новых телефонов, отчеты показывают, что мы также можем увидеть новое поколение умных часов Samsung, которое состоит из Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Делает эти умные часы Утечка в начале этого месяцачтобы подтвердить это Ни один из них не будет иметь физического вращающегося безеля. На этот раз он избавляется от любимой фанатами функции предыдущих устройств Galaxy Watch.

Дата 10 августа для предстоящего запуска Samsung ранее была слил Джон Проссеркоторый указал, что устройства поступят в продажу 26 августа.