Говорят, что следующая игра Battlefield будет шутером о героях, и фанаты недовольны

Согласно новому сообщению, на следующий день поле боя Игра представляет собой «своего рода стреляющего героя» и, как и следовало ожидать, поле боя Поклонники не очень этому рады. Поле битвы 2042 Он был выпущен в прошлом месяце, и это беспорядок. В нем отсутствуют многие функции из предыдущих игр, он очень глючит, имеет серьезные проблемы с производительностью, а также не очень хорош. В результате база игроков стремительно сокращается, и их будущее выглядит мрачным. И, услышав этот новый отчет, многие фанаты не были слишком взволнованы будущим сериала в целом.

Новый отчет подготовлен внутренним экспертом и известным лидером отрасли. Том Хендерсон, который построил свою репутацию на спине поле боя Отчеты и утечки.

«следующий поле боя Название считается своего рода шутером-героем — это не удаление для Специалистов, а их улучшение », — сказал Хендерсон.Поле битвы 2042 Он всегда задумывался как ступенька в «герой-шутер» в Battle Royale — он был плохо выполнен. «

Хендерсон продолжил, предупреждая фанатов, чтобы они относились к этой новой информации с осторожностью:

«Надо сказать, что он, конечно, недоволен, но, учитывая, что я слышал об этом на прошлой неделе и со всеми объявлениями за последние пару дней, это имеет смысл. Поле битвы 2042 Они меняли направление на раннем этапе, но я не вижу, чтобы они его меняли? «

Как уже отмечалось, отчет не совсем соответствует ожиданиям фанатов, так как многие обеспокоены будущим сериала. Этот отчет и вероятность того, что серия пойдет в новом направлении, немного взволнованы, но большинство игроков, похоже, просто хотят вернуться к поле боя прошлогодние игры.

«Я не хочу быть этим парнем, но … ага. поле боя Просто все будет не так, как раньше, правда? настоящий эпос поле боя Опыта больше нет прочитать один ответ. «Мы думали поле боя Франшиза франшиза, но они хотят убить его больше. это не поле боя Мы любили когда-то. Я не знаю, кому нужны эти специалисты по мошенничеству, но это не я «. Прочтите второй популярный ответ.

На момент публикации ни одна из вовлеченных сторон не прокомментировала это. Мы не ожидаем, что это изменится, но если это произойдет, мы обязательно обновим историю соответствующим образом.