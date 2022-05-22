Говорят, что «Сталкер 2» вернулся в разработку после того, как украинское вторжение вынудило студию переехать

Сообщается, что GSC Game World возобновила работу над Сталкер 2: Сердце Чернобыля После вторжения России в Украину студия была вынуждена приостановить разработку. 2 марта киевский застройщик Она откладывала игру, пока работала над тем, чтобы помочь своим сотрудникам и их семьям «пережить» конфликт. По сообщениям чешских СМИ, студия своих сотрудников в Прагу в том же месяце.

Теперь, похоже, игра вернулась на правильный путь. Ответ на вопрос участника Сталкер 2 Сотрудник GSC Game World спросил, возобновилась ли разработка, сказав, что «она продолжается» в сообщении, обнаруженном польским игровым изданием. . Мы связались со студией для подтверждения.

После задержки в начале года GSC Game World заявила, что выпустит Сталкер 2 трудоустройство . Объявление было сделано до того, как российское вторжение в Украину отодвинуло студию на второй план. С началом войны компания также слегка изменила название игры. Его подзаголовок теперь «Сердце Чернобыля», а не «Чернобыль», поскольку подзаголовок отражает местное украинское написание места ядерной катастрофы 1986 года.