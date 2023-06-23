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Говорят, что суверенный фонд Катара стал миноритарным владельцем Monumental Sports and Entertainment.

23 июня, 2023
Apollinariya Soloveva

Инвестиционное управление Катара купит миноритарный пакет акций компании Monumental Sports and Entertainment, которой принадлежат команды Washington Capitals, Washington Wizards и Washington Mystics. После продажи Qatar Investment Authority станет первым суверенным фондом благосостояния, инвестирующим в американский профессиональный спорт.

Qatar Investment Authority купит примерно 5% акций корпорации в рамках сделки на сумму 4,05 млрд долларов.

в Новость впервые появилась Скотт Суник из Sportico и Эбен Нови-Уильямс.

Как суверенный фонд благосостояния Qatar Investment Authority полностью принадлежит правительству Катара, которое в последние годы все больше инвестирует в спорт. Страна принимала чемпионат мира по футболу 2022 года. Среди больших спорова другой катарский фонд владеет долями в Европейский мульти футбольные клубы.

Это возросшее присутствие в спорте сопровождается серьезными проблемами прав человека в стране. Большая часть населения Катара и почти вся его рабочая сила Он состоит из рабочих-мигрантов. Кто не получает зарплату регулярно или имеет низкую заработную плату и не может покинуть свою работу или страну без разрешения своего работодателя.

В период с 2010 по 2021 г. В стране погибли более 6500 трудовых мигрантов.. в Катаре тоже есть Печально известная история нарушений прав человека против ЛГБТК+. Однако присутствие в международных видах спорта помогло стране улучшить свою репутацию на международной арене.

И НХЛ, и НБА должны согласиться на сделку. для каждого спортсменОднако исполнительный комитет НХЛ, в который входит мажоритарный владелец MSE Тед Леонсис, уже одобрил продажу.

НБА только недавно разрешила суверенным фондам владеть «пассивными, неконтролирующими, миноритарными инвестициями» в команды. Об этом Sportico сообщил официальный представитель НБА Майк Басс.Он добавил, что Национальная баскетбольная ассоциация в настоящее время рассматривает предложенную сделку Qatar Investment Authority.

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Комиссар НБА Адам Сильвер говорил об иностранных инвестициях в команды в начале июня, до того, как стало известно о причастности Катарского инвестиционного управления к MSE. во время выпуска программы Шоу Дэна ПатрикаИ Сильвер отклонил опасения О принятии инвестиций из стран с плохой репутацией в области прав человека, а не о том, чтобы представить их как позитивные для общества:

Я слышу комментарии о спортивной стирке. С другой стороны: вы говорите об этом, и об этом говорят другие. Не похоже, что какой-то своенравный игрок в гольф может сказать что-то одно о своей реакции на инвестиции Саудовской Аравии в гольф, и на этом все. Я думаю, что люди очень искушенные.

Точно так же два чемпионата мира — чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по футболу — вызвали большой интерес у Катара. Я думаю, что люди узнают об этих странах и узнают о том, что происходит в мире, так, как иначе они бы этого не узнали.

Так что я думаю, что средства массовой информации делают свое дело, но, в конце концов, я также думаю, что сейчас я говорю конкретно об НБА, где мы такой глобальный вид спорта, я думаю, что люди в наши дни немного пренебрежительны. о преимуществах, которые приходят от общности вокруг спорта.

В таком виде спорта, как баскетбол, наши финалы распространяются почти по всему миру. Спортом занимаются во всем мире. Это возможность объединить людей.

Новость о продаже появилась на следующий день после того, как MSE объявила об изменении названия региональной спортивной сети NBC Sports Washington на Monumental Sports Network. Монументал является единственным владельцем сети с августа прошлого года.

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Фото к заголовку: Элизабет Конг/RMNB

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