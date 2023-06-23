Говорят, что суверенный фонд Катара стал миноритарным владельцем Monumental Sports and Entertainment.

Инвестиционное управление Катара купит миноритарный пакет акций компании Monumental Sports and Entertainment, которой принадлежат команды Washington Capitals, Washington Wizards и Washington Mystics. После продажи Qatar Investment Authority станет первым суверенным фондом благосостояния, инвестирующим в американский профессиональный спорт.

Qatar Investment Authority купит примерно 5% акций корпорации в рамках сделки на сумму 4,05 млрд долларов.

в Новость впервые появилась Скотт Суник из Sportico и Эбен Нови-Уильямс.

Как суверенный фонд благосостояния Qatar Investment Authority полностью принадлежит правительству Катара, которое в последние годы все больше инвестирует в спорт. Страна принимала чемпионат мира по футболу 2022 года. Среди больших спорова другой катарский фонд владеет долями в Европейский мульти футбольные клубы.

Это возросшее присутствие в спорте сопровождается серьезными проблемами прав человека в стране. Большая часть населения Катара и почти вся его рабочая сила Он состоит из рабочих-мигрантов. Кто не получает зарплату регулярно или имеет низкую заработную плату и не может покинуть свою работу или страну без разрешения своего работодателя.

В период с 2010 по 2021 г. В стране погибли более 6500 трудовых мигрантов.. в Катаре тоже есть Печально известная история нарушений прав человека против ЛГБТК+. Однако присутствие в международных видах спорта помогло стране улучшить свою репутацию на международной арене.

И НХЛ, и НБА должны согласиться на сделку. для каждого спортсменОднако исполнительный комитет НХЛ, в который входит мажоритарный владелец MSE Тед Леонсис, уже одобрил продажу.

НБА только недавно разрешила суверенным фондам владеть «пассивными, неконтролирующими, миноритарными инвестициями» в команды. Об этом Sportico сообщил официальный представитель НБА Майк Басс.Он добавил, что Национальная баскетбольная ассоциация в настоящее время рассматривает предложенную сделку Qatar Investment Authority.

Комиссар НБА Адам Сильвер говорил об иностранных инвестициях в команды в начале июня, до того, как стало известно о причастности Катарского инвестиционного управления к MSE. во время выпуска программы Шоу Дэна ПатрикаИ Сильвер отклонил опасения О принятии инвестиций из стран с плохой репутацией в области прав человека, а не о том, чтобы представить их как позитивные для общества:

Я слышу комментарии о спортивной стирке. С другой стороны: вы говорите об этом, и об этом говорят другие. Не похоже, что какой-то своенравный игрок в гольф может сказать что-то одно о своей реакции на инвестиции Саудовской Аравии в гольф, и на этом все. Я думаю, что люди очень искушенные. Точно так же два чемпионата мира — чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по футболу — вызвали большой интерес у Катара. Я думаю, что люди узнают об этих странах и узнают о том, что происходит в мире, так, как иначе они бы этого не узнали. Так что я думаю, что средства массовой информации делают свое дело, но, в конце концов, я также думаю, что сейчас я говорю конкретно об НБА, где мы такой глобальный вид спорта, я думаю, что люди в наши дни немного пренебрежительны. о преимуществах, которые приходят от общности вокруг спорта. В таком виде спорта, как баскетбол, наши финалы распространяются почти по всему миру. Спортом занимаются во всем мире. Это возможность объединить людей.

Новость о продаже появилась на следующий день после того, как MSE объявила об изменении названия региональной спортивной сети NBC Sports Washington на Monumental Sports Network. Монументал является единственным владельцем сети с августа прошлого года.

Фото к заголовку: Элизабет Конг/RMNB