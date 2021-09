Говорят, что с 2023 года Google будет развивать использование специальных чипов в Chromebook.

Сундар Пичаи, старший вице-президент Chrome в Google Inc. , держит новый Chromebook Pixel во время выступления на презентации в Сан-Франциско, Калифорния, США, в четверг, 21 февраля 2013 г. Google Inc. Владелец самой популярной в мире поисковой системы представил версию своего ноутбука Chromebook с сенсорным экраном, что усложняет задачу Microsoft Corp. и Apple Inc. в оборудовании.

Дэвид Пол Моррис | Bloomberg | Getty Images