Говорят, что с 2023 года Google будет развивать использование специальных чипов в Chromebook.

Сундар Пичаи, старший вице-президент Chrome в Google Inc. , держит новый Chromebook Pixel во время выступления на презентации в Сан-Франциско, Калифорния, США, в четверг, 21 февраля 2013 г. Google Inc. Владелец самой популярной в мире поисковой системы представил версию своего ноутбука Chromebook с сенсорным экраном, что усложняет задачу Microsoft Corp. и Apple Inc. в оборудовании.

браузер гугл По словам разработчиков, он приближается к развертыванию собственных процессоров для ноутбуков Chromebook. Отчет Из Nikkei Asia в среду со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Сообщается, что американский технический гигант планирует использовать свои процессоры в Chromebook и планшетах, работающих на операционной системе Chrome OS примерно с 2023 года. Google не сразу ответил на запрос CNBC о комментарии.

Центральные процессоры (ЦП) можно рассматривать как мозг компьютера, потому что они выполняют все основные задачи устройства. В настоящее время Google использует процессоры, подобные Корпорация Intel А также AMD Для запуска Chromebook. Говорят, что новые чипы Google основаны на чертежах Arm, SoftBankБританский собственный разработчик микросхем, чьи чипсеты используются в 90% смартфонов в мире.

Ранее в этом месяце Google объявил, что сделает это. Создайте свой собственный процессор для смартфона Это называется Google Tensor. Чип будет работать на новых устройствах Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые поступят в продажу этой осенью.

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