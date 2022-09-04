Говорят, что AirPods Pro 2 появятся на мероприятии Apple на этой неделе.

Apple готовится представить AirPods Pro второго поколения На мероприятии Far Out в средумне Отчет трекера Марка Гурмана (Mark Gurman) от Apple. Хотя мы ожидали выхода AirPods Pro 2 где-то в этом году, это первый сильный слух, который может появиться на этой неделе.

«Новые AirPods Pro обновят модель, которая впервые поступила в продажу в октябре 2019 года», — сказал Гурман. трудоустройство Читает бюллетень. «В прошлом году я сообщал, что новые наушники AirPods Pro поступят в продажу в 2022 году, а теперь мне сказали, что в среду состоится их самая большая презентация».

Ходят слухи, что AirPods Pro 2 будет поставляться с рядом обновлений, включая процессор Apple H1 следующего поколения. Существует также возможность получения более высокого качества звука, используя любой из них. Аудиокодек Apple без потерь (ALAC), который полностью отказывается от технологии Bluetooth, или Добавить поддержку Bluetooth 5.2.Который Кодек LC3 используется для более эффективной передачи звука.. AirPods Pro 2 Может также принять дизайн наконечника крыла в ухе что Битс Фит Про Спортивный, он может поставляться с чехлом для зарядки, который издает звуковой сигнал, когда вы ищете его с помощью приложения Apple Find My.

Помимо новых AirPods Pro, Также ожидается, что Apple Обнаружить айфон 14 а также Трио новых часов В ее случае, в том числе Дорогая «солидная» модель Для спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.