Говорят, что EA ищет покупателя и поговорила с «Disney, Apple и Amazon».

Electronic Arts якобы ищет покупателя и ведет переговоры с Disney, Amazon, Apple и Comcast-NBCUniversal. Согласно анонимным источникам в сообщении на новостном сайте демонВ отчете говорится, что дальше всего переговоры продвинулись с NBCUniversal, но переговоры «зашли в тупик за последний месяц».

Вместо приобретения председатель Comcast-NBCUniversal Брайан Робертс обратился к генеральному директору EA Эндрю Уилсону с предложением отделить NBCUniversal и объединить ее с EA. Получившаяся в результате компания могла принадлежать Робертсу, но управляться Уилсоном, но предложение было отклонено «из-за разногласий по поводу цены и структуры».

Представитель EA сказал Паку, что они не будут комментировать «слухи и предположения о слияниях и поглощениях». Слияния и поглощения — это аббревиатура от слияний и поглощений.

В последние несколько лет наблюдается волна консолидации в индустрии видеоигр. Сюда входят технологические гиганты, такие как Microsoft, которые находятся в процессе покупки Activision Blizzard. За 69 миллиардов долларовкрупные издатели, такие как Take-Two покупает мобильного гиганта Zynga за 12,7 млрд долларови финансируемые инвесторами холдинговые компании, такие как Embracer Group, которая сейчас владеет 124 студиями и Crystal Dynamics и Eidos Montreal ранее в этом месяце. Electronic Arts также были активны, Покупка Codemasters за 1,2 миллиарда долларов (около 960 миллионов фунтов стерлингов) в прошлом году.

Согласно отчету, Electronic Arts якобы была «пунктуальна» в проведении продажи и «стала смелее после сделки между Microsoft и Activision».

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будут и другие крупные сделки. Еще в феврале генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо заявил: Во время ежеквартального разговора с инвестором Что французский издатель «может оставаться независимым», но если поступит предложение о его покупке, «правление, конечно, рассмотрит его в интересах всех заинтересованных сторон». это было там Отчеты с тех пор В этом заинтересованы многие частные инвестиционные компании.