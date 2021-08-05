Tech

Говорят, что Sony представила следующее поколение PSVR на конференции разработчиков.

5 августа, 2021
Artem Sokolov

Sony Я уже намекнул Они работают над новой гарнитурой PlayStation VR, обещая «резкий скачок» в производительности, более высокое разрешение, более широкое поле зрения, лучшее отслеживание и новый контроллер. Во вторник Sony раскрыла более подробную информацию о гарнитуре на саммите разработчиков, согласно ее каналу на YouTube. PSVR без права досрочного освобождения (ниже) и скачатьИ край Об этом сообщается.

Говорят, что устройство имеет кодовое название Next Generation VR (NGVR) и оснащено контроллерами с емкостными сенсорными датчиками, которые могут определять, держите ли вы контроллер или касаетесь кнопок, и даже определять расстояние между пальцами. Сообщается, что Sony сообщила разработчику, что планирует поддерживать дополнительную VR для всех версий AAA, чтобы вы могли воспроизводить ее либо в VR, либо на телевизоре – как это было с Обитель зла 7 И Небо без человека На PS4 и PS5.

PSVR Without Parole также отметил, что PSVR следующего поколения будет предлагать поле обзора 110 градусов, что на 10 градусов шире, чем у PSVR. Чтобы максимально использовать эти пиксели, вы будете использовать гибкую точность масштабирования вместе с престижным дисплеем, который использует отслеживание взгляда для повышения точности того, куда вы смотрите. скачатьМежду тем, он сказал, что у спикера будет OLED-экран с высоким разрешением 2000 x 2040 пикселей (всего 4K).

Мы уже слышали, что PSVR будет подключаться к консолям PlayStation с помощью одного кабеля без необходимости использования пароля. Он также будет использовать отслеживание наизнанку и обеспечивать адаптивные триггеры и тактильную обратную связь на контроллерах.

Наконец, PSVR 2 (или как там он называется) должен иметь функции в основном на уровне конкурирующих наушников, таких как Oculus Quest 2 И HTC Vive Pro 2. Однако сама Sony заявила, что гарнитура выйдет не раньше следующего года, и Bloomberg В июньском отчете говорилось, что это может произойти не раньше конца 2022 года. На данный момент, однако, это все еще продолжается для фабрики слухов, пока Sony не объявит что-то официальное, возможно, позже в этом году.

READ  Battlefield 6 Leak представляет наш первый взгляд на демоверсию перед презентацией игры

Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной командой независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *