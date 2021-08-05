Говорят, что Sony представила следующее поколение PSVR на конференции разработчиков.

Sony Я уже намекнул Они работают над новой гарнитурой PlayStation VR, обещая «резкий скачок» в производительности, более высокое разрешение, более широкое поле зрения, лучшее отслеживание и новый контроллер. Во вторник Sony раскрыла более подробную информацию о гарнитуре на саммите разработчиков, согласно ее каналу на YouTube. PSVR без права досрочного освобождения (ниже) и скачатьИ край Об этом сообщается.

Говорят, что устройство имеет кодовое название Next Generation VR (NGVR) и оснащено контроллерами с емкостными сенсорными датчиками, которые могут определять, держите ли вы контроллер или касаетесь кнопок, и даже определять расстояние между пальцами. Сообщается, что Sony сообщила разработчику, что планирует поддерживать дополнительную VR для всех версий AAA, чтобы вы могли воспроизводить ее либо в VR, либо на телевизоре – как это было с Обитель зла 7 И Небо без человека На PS4 и PS5.

PSVR Without Parole также отметил, что PSVR следующего поколения будет предлагать поле обзора 110 градусов, что на 10 градусов шире, чем у PSVR. Чтобы максимально использовать эти пиксели, вы будете использовать гибкую точность масштабирования вместе с престижным дисплеем, который использует отслеживание взгляда для повышения точности того, куда вы смотрите. скачатьМежду тем, он сказал, что у спикера будет OLED-экран с высоким разрешением 2000 x 2040 пикселей (всего 4K).

Мы уже слышали, что PSVR будет подключаться к консолям PlayStation с помощью одного кабеля без необходимости использования пароля. Он также будет использовать отслеживание наизнанку и обеспечивать адаптивные триггеры и тактильную обратную связь на контроллерах.

Наконец, PSVR 2 (или как там он называется) должен иметь функции в основном на уровне конкурирующих наушников, таких как Oculus Quest 2 И HTC Vive Pro 2. Однако сама Sony заявила, что гарнитура выйдет не раньше следующего года, и Bloomberg В июньском отчете говорилось, что это может произойти не раньше конца 2022 года. На данный момент, однако, это все еще продолжается для фабрики слухов, пока Sony не объявит что-то официальное, возможно, позже в этом году.