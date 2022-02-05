Говоря о Билле Косби, трансформировавшейся телевизионной паре и отравленном русском — победителях конкурса «Сандэнс», которых вы скоро увидите

ТКинофестиваль «Сандэнс» стартует девять дней — второй год подряд в полностью виртуальном формате. В то время как посещение Сандэнса в любой форме всегда волшебно, на самом деле пребывание в горном городке Парк-Сити, штат Юта, предлагает настоящую объединенную радость открытия новых фильмов и актеров. Нет ничего лучше, чем оказаться в самом громком месте на земле с людьми, которые разделяют вашу страсть к кино.

Но одним из положительных аспектов виртуального опыта является то, что вам не нужно ждать в условиях почти ледяного снега автобус, который доставит вас к следующему месту. Где вы будете ждать в другой холодной очереди, чтобы войти и занять место. Еще одним преимуществом является возможность смотреть больше фильмов, потому что нет проблем с логистикой. Вы смотрите только из своей домашней обстановки — надеюсь, телевизора с большим экраном.

В этом году я посмотрел 25 фильмов. Восемь были превосходны, восемь хороши, а остальные в порядке. В финальную группу вошли победители премии зрительских симпатий Sundance. Ча Ча Реальный Гладкий Со всеми, кто сейчас влюблен в Дакоту Джонсон. Ча Ча Реальный Гладкий Беззаботная, душераздирающая комедия о взрослении бесцельного выпускника колледжа, который подружился с Джонсон, будущей матерью и ее дочерью, страдающей аутизмом.

Зрители «Сандэнса» полюбили этот фильм, и он получил самую высокую цену на кинофестивалях. Но мне было мало. Ча Ча Реальный Гладкий Напоминает мне драму Sundance 2019 года «Совершеннолетие». Бриттани бежит марафон. Поклонники «Сандэнса» в обмороке Бриттани бежит марафон Кроме того, но он получил большой отклик, как только его представили в кинотеатрах.

Из 25 фильмов я видел только один действительно плохой фильм. Это хороший процент. Плохо спросите вы? Очевидный победитель или проигравший (в зависимости от того, как вы на это смотрите) воскрешение, с талантливой Ребеккой Холл в главной роли, который начался как многообещающий головокружительный триллер, который прыгнул на акулу с нелепым, причудливым и нефункциональным концом, в котором я клянусь фильмами ужасов до конца этой жизни.

Вы можете судить воскрешение И сладко, хотя это можно забыть Ча Ча Реальный Гладкий к себе скоро. Apple приобрела ча ча танец и купил IFC Films воскрешение. Оба будут выпущены в кинотеатрах и вскоре после этого начнут транслироваться.

Для тех, кому интересно, что вы можете увидеть в ближайшее время, стоит посмотреть, вот три превосходных документальных фильма, которые произвели фурор на фестивале «Сандэнс», которые нельзя пропустить. Один из них начал транслироваться на этой неделе и выйдет в эфир 4 марта, а последний будет выпущен вскоре после этого.

Нам нужно поговорить о Косби

Нам нужно поговорить о Косби Это тревожный и поучительный документальный фильм из четырех частей, в котором исследуется жизнь Билла Косби — неизбежное добро и зло. Даже название звучит тяжело. Режиссер В. Камау Белл, комик, который был поклонником Косби, испытывает противоречивые чувства по поводу фильма, о котором он открыто говорил. Этот документальный фильм уже вызвал угрозы со стороны фанатов Косби.

Документ начинается с группы преимущественно чернокожих художников и писателей, сидящих в кругу. Показан клип Косби времен его расцвета. Косби Шоу Где он заставил мир улыбаться. Они не могут не улыбаться, но улыбки сопровождаются грустью и разочарованием. Можно ли отделить искусство от художника?

Билл Косби не тот добрый человек, которым его считали все, кто смотрел его по телевизору.

Документальный сериал сочетает в себе архивные кадры с текущими интервью с учеными, комиками и бывшими коллегами, которые обсуждают широко распространенное влияние Косби на черных актеров, образование и культуру. С этим контекстом переплетаются болезненные истории Жертвы предполагаемого сексуального насилия Косби. Неправомерные действия, обвиняемые Косби, начались в 1960-х годах и включали употребление наркотиков и нападение на более чем 60 женщин. Косби был осужден, но Верховный суд Пенсильвании позже отменил обвинительный приговор, постановив, что ему было отказано в защите от самообвинения.

Этот документальный фильм отличается от других плохих документальных фильмов (Харви Вайнштейн и Майкл Джексон), потому что они не рекламировались как Отец Америки. Как Билл Косби обманул всех нас? Билл предлагает потенциальные подсказки, которые мы упустили. Как примирить такую ​​культурную икону с бесчисленным талантом, который к тому же оказывается ужасным, заряженным хищником?

Этот вдумчивый документальный фильм развлекательный, познавательный и, в конечном счете, ужасающий и душераздирающий. Билл Косби был одной из самых известных личностей во всем мире. Кто его помощники? Ты не можешь действовать так, как он, в пустоте — или можешь? Билл просит зрителя использовать этот документальный фильм в качестве отправной точки для продолжающихся дискуссий о системах, которые позволяют функционировать таким людям, как Билл Косби.

Нам нужно поговорить о Косби Трансляция на Showtime

Люси и Дези

Фильмы иногда путешествуют парами. В 2020 году вышел документальный фильм и драма об активистке Глории Стайнем. Это время фильмов Люсиль Болл и Дези Арназ и их популярного телешоу. я люблю Люси. Веселая драма Аарона Сорокина Быть Рикардосом, с Николь Кидман и Хавьером Бардемом в главных ролях, премьера которого состоялась в декабре. Затем последовал дебют режиссера Эми Полер на фестивале «Сандэнс», и он был более веселым и интересным. Люси и Дези.

У Полера был доступ к домашним фильмам из архивов Болла и Арназа, и он связал известное прошлое Болла и Арназа с воспоминаниями Нормана Лира, Кэрол Бернетт и Бетт Мидлер, а также закулисными кадрами 70-летнего телевидения. показывать. Люсиль Болл или Дези Арназ не получили национального признания как сольные исполнители, но их совместное сотрудничество привело к созданию самой известной телевизионной пары Америки, изменившей телевизионный пейзаж и вдохновившей поколения комедийных актрис, включая Бюлер.

и еще из Люси и ДезиРежиссер Эми Полер. (Предоставлено Институтом Сандэнс)

Бюлер также подчеркивает эмиграцию Арназа с Кубы и то, как она изменила восприятие кубинцев. Документальный фильм показывает, как Арназ изменил способ съемок телешоу и как продюсерская компания пары, Desilu Productions, владела и разрабатывала 30 телешоу одновременно. В том числе Миссия невыполнима, Звездный путь И неприкасаемыйс. Самое главное, Полер очаровательно показывает Болла и Арназа как нечто большее, чем просто их собственные личности.

Выясняется, что они сложные люди, которые изо всех сил пытаются наладить сложные отношения и в процессе становятся любимой парой Америки.

Буллер не распространяется о причинах их развода – работе, супружеской неверности и употреблении алкоголя. Не упоминается и то, что Люсиль Болл замужем за своим вторым мужем Гэри Мортоном дольше, чем за Арназом.

Лучшая сцена в документальном фильме происходит в конце, когда дочь Люси Арназ описывает, как она посетила свою мать Дейзи, когда он умирал от рака легких. Дочь поставила кассеты со старых телепередач и оставила Люси и Дези одних. Из-за закрытой двери был слышен их смех.

Люси и Дези Трансляция начнется 4 марта на Amazon Prime.

Навальный

Навальный, реальная жизнь, глобальный триллер, шокирующий, был сюрпризом, вход в последнюю минуту на кинофестиваль Sundance. Он получил не только приз зрительских симпатий за лучший документальный полнометражный фильм, но и общую награду за лучший фильм Sundance.

Для тех, кто не знаком с этим именем, Алексей Навальный — лидер российской оппозиции, едва переживший в 2020 году попытку отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое запечатывает тело и рассеивается, делая смерть похожей на естественную причину. Новичок известен как любимый наркотик президента России Владимира Путина, когда дело доходит до устранения его врагов.

Пока Навальный выздоравливал в Германии после отравления, он встретил Христо Гросева, который был частью команды онлайн-детективов, включая канадского режиссера Дэниела Рора, который познакомился с восемью российскими охранниками, которые следили за Навальным в течение нескольких лет. Большая часть документального фильма рассказывает об этих подозреваемых во второй половине 2020 года, когда следователи-любители раскрывают заговор с целью убийства и готовятся раскрыть его публике.

и еще из НавальныйОбладатель премии «Сандэнс» за лучший фильм.

Навальный, главный герой, красив, красноречив и героичен. Он привык быть перед камерой и умным в средствах массовой информации. Его жена и дочь (у которой американский акцент и она учится в колледже в Калифорнии) появляются в фильме, чтобы говорить о нем как об отце и муже.

Самая шокирующая часть фильма происходит, когда розыгрыш Навального вызывает одного из подозреваемых в убийстве и обманом заставляет его рассказать подробности заговора с целью убийства. Что включало в себя завязывание его синего нижнего белья. Этот звонок был заснят на пленку. Вы можете оставить свою челюсть на земле. Если бы это была драма, она бы подумала, что это невероятно.

Этот захватывающий и напряженный документальный фильм заканчивается тем, что Навальный возвращается в Россию с несколькими репортерами. Он говорит съемочной группе документального фильма, что понимает, что по возвращении его могут схватить и казнить. Его тут же схватили и посадили в уголовную колонию в 60 милях к востоку от Москвы, где он и находится по сей день. Это замечательный фильм, который дает голос тем, кто требует лучшего правительства, тем, кто готов умереть за него.

Навальный Премьера состоится этой весной на CNN и HBO Max.

Джейн Хоуз, управляющий директор Группа Александра, национальная фирма по поиску руководителей. Она освещала каждый кинофестиваль Sundance с 2010 года.