Годовщина войны в Украине: оперативные обновления

Антироссийские группы в более чем 100 городах 44 стран мира — от Берлина до Сеула и Лос-Анджелеса — планируют трехдневные демонстрации у посольств России или на площадях, чтобы отметить годовщину полномасштабного вторжения Кремля в Украину. .

Организаторы называют протесты проверкой того, смогут ли их исторически разделенные группы, действующие за пределами России, действовать скоординировано, чтобы противостоять Кремлю. Группы надеются достичь «беспрецедентного уровня сотрудничества внутри диаспоры», сказала Инна Берескина, координатор Московской школы гражданского просвещения, которая сейчас действует за пределами Прибалтики.

Первоначальная идея состояла в том, чтобы провести акции протеста в пятницу, но она изменилась после того, как некоторые украинские группы выступили против, поскольку они считали, что годовщина должна стать днем ​​памяти о жертвах войны в их стране. Отдельные группы украинской диаспоры по всему миру также планируют акции протеста.

Поэтому российские организаторы решили перенести несколько своих мероприятий на субботу, а отдельные демонстрации выдвинули на первый план оппозицию России войне.

«Речь идет о солидарности и сожалении, с одной стороны, но также и о заметности российских протестов», — сказала г-жа Берескина. Явку предсказать невозможно, но независимые российские СМИ включают в свои передачи демонстрацию.

Демонстрации Запланировано на пятницу во второй половине дня у Бранденбургских ворот в Берлине. А также за пределами Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, еще 14 городах США и почти во всех крупных европейских столицах в выходные дни.

Большинство лидеров оппозиции бежали из России перед лицом жестоких репрессий после вторжения год назад, когда Кремль объявил противодействие войне уголовным преступлением.

Мысли о том, что демонстрации внутри страны могут быть частью протестов, были развеяны арестом российского активиста, который нагло добивался разрешения провести публичную акцию протеста против войны на Лубянской площади в Москве перед штаб-квартирой Федеральной службы безопасности. Служба, Главное управление безопасности.

18-летний активист Максим Липкан был арестован на следующий день после того, как его просьба о разрешении была отклонена, и обвинен в оскорблении военных и попытке организовать несанкционированный митинг, сообщает ОВД-Инфо, правозащитная организация, которая следит за российскими судебными делами.

Однако организаторы демонстраций надеются, что внутри страны в социальных сетях появятся антивоенные сообщения, хотя они могут быть размещены анонимно.

Антироссийские группировки работают с декабря, чтобы придать усилиям скоординированный вид. Ожидается, что протесты будут использовать одни и те же лозунги, музыку, плакаты и хэштеги.

Ожидается, что во многих демонстрациях примет участие российская диссидентская группа Bussy Riot, исполняющая песню «Мама, не смотри телевизор», что является отсылкой к влиянию ложной правительственной пропаганды, изображающей Кремль, в частности, на пожилых россиян. Ведение войны против нацистов на Украине.

Некоторые из плакатов на демонстрациях включали черно-белые портреты российского художника Виктора Меламеда, бежавшего за границу, который написал портреты сотен украинских жертв вторжения, включая краткие биографические данные.

Например, одна гласит: «Ирина Саламатенко, 39 лет, стоматолог. Он погиб, когда девятиэтажное здание, в котором он шел, рухнуло после попадания российской ракеты. 40 человек погибли, 80 получили ранения.