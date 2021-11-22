Годы работы для студентов STEM расширили фан-клуб Фрэнка Бофорта

«Он всегда так взволнован», — сказал Шеперд о Биворе. «Когда ты туда идешь, это всегда изюминка».

объяснять Фрэнк Бивор, владелец SelectTech, работает в пятницу на дроне. Clark State добавляет к своей программе точной агротехники. Джефф Герини / Персонал

Когда Бивору было семь или восемь лет, вокруг него развевался «флаг». Военные летчики начали преодолевать звуковой барьер. В его семье появился телевизор, и он начал смотреть научно-фантастические фильмы.

Затем, в октябре 1957 года, российский спутник Спутник сделал заголовки во всем мире, как и российский космонавт Юрий Гаргарин, когда он стал первым человеком, достигшим космоса в апреле 1961 года.

«В какую панику мы все дошли», — сказал Бивор. «Россия обучает свой народ естествознанию и математике шесть дней в неделю».

Именно эта «паника» подтолкнула к новому вниманию к математике и естественным наукам в Соединенных Штатах.

«Мы как бы перестали оказывать давление на техническое образование, если хотите, — сказал Бивор после Второй мировой войны.

Конгресс разработал Закон об образовании в области национальной обороны, в соответствии с которым финансируется образование на всех уровнях, но студентам колледжей, получающим научно-техническое образование, предоставляются студенческие ссуды под низкие проценты.

Бивор поступил на трехлетний курс морской электроники. По его словам, именно эта сессия «по-настоящему подтолкнула меня к карьере».

Получив степень бакалавра в штате Фэрмонт в Западной Вирджинии, он начал свою карьеру в угольной промышленности и перешел в Dow Chemical.

С самого начала он делился знаниями, два года преподавал основы электроники в вечерней школе, пока не оказался в ловушке любителей радио и электроники. Бивор получил лицензию HAM Radio в 1977 году.

«Фрэнк очень предан своему делу и очень заботится о людях», — сказал Калтер. «Он действительно хочет помочь, где может, особенно молодым людям».

Бивор переехал в Колумбус в середине 1980-х, а затем переехал в Дейтон в начале 1990-х, работая с Vernay Laboratories в Йеллоу-Спрингс. Затем последовали назначения в GEM City Engineering и UltraCell.

Затем Бивор переехал в Centerville, Seltec, правительственную и оборонную компанию. Скотт Салливан, президент, в рамках местных празднований Первой четверки NCAA, как и другие, упорно настаивал на поощрении деятельности в области STEM.

Когда Винс Руссо — бывший исполнительный директор Центра систем полета на базе ВВС Райт-Паттерсон — попросил его принять участие в воздушном лагере, где Руссо служил президентом, он сказал «да», это было несложно для Бивора.

Его впечатлило качество программы воздушного лагеря. Бефур отметил, что когда студенты посещают школу, они готовы и уже знакомы с концепциями отклонения, шага и переката.

«Глядя в глаза детям, можно увидеть только их внимание ко всему, — сказал Бефорт. «Это была одна из вещей, которая вступила в игру. А недавно это работало с учителями — как пылесос, всасывающий эту информацию».

«Это были личные реакции моих поклонников, которые заставили меня вернуться», — добавил он.

Расположение Beafore в муниципальном аэропорту Спрингфилд-Бекли — хорошее место для этого. Ожидается, что в общей сложности четыре компании откроют свои представительства в аэропорту для разработки электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, иногда называемых «летающими автомобилями».

Но в инновациях в аэропорту нет ничего нового. С 2008 года, когда была создана SelectTech GeoSpatial, компания разрабатывала, производила и тестировала продукты и услуги для конкретных задач для множества коммерческих клиентов, включая Министерство обороны США и федеральное правительство.