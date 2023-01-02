Год, когда Российская империя действительно рухнула

В тихом пригороде Москвы, в двадцати минутах езды на метро от Кремля, находится советский ответ Диснейленду. Между хозяйственным супермаркетом и пединститутом расположилась Выставка достижений народного хозяйства, известная местным жителям под аббревиатурой ВДНХ. «Х» произносится так, как будто вы прочищаете горло.

Ежегодно под Триумфальной аркой, стоящей у входа на ВДНХ, проходят десятки тысяч посетителей. Она похожа на Мраморную арку в Лондоне и увенчана двумя позолоченными пролетариями, несущими сноп пшеницы. Рядом есть киоски с хот-догами, внушительная статуя Ленина и фонтан, играющий старые коммунистические песни. Однако главной достопримечательностью является подкова павильонов вокруг парка. По одному на каждую из бывших советских республик. Они показывают размер и разнообразие древней империи. Резной деревянный дом в честь Карельской ССР. В павильоне Армении есть ресторан, где подают традиционное жаркое из свинины.

Это тот «русский мир», который хотел объединить Владимир Путин, когда объявил в темноте февральской ночи, что вторгается в Украину. Вскоре после этого на провоенном митинге бывшая звезда советской эстрады воздала должное конфликту песней, в которой говорилось, что Украина, Молдова, Литва и Эстония являются частью их страны. Бывший президент Дмитрий Медведев, которого когда-то считали либеральным реформатором, сказал, что Казахстан на самом деле не существовал без России. «Под нераздельной рукой Москвы, со славянским народом во главе, мы перейдем к очередному походу по восстановлению границ нашей Родины, который, как известно, нигде не кончается». Позже он утверждал, что его взломали.

Немногие русские прошли через Советский Союз. Путин, наряду с Медведевым, высшими военными чинами России, ближайшим окружением Кремля и почти каждым посетителем ВДНХ старше 30 лет, не только родился в Советском Союзе, но и был непреднамеренно изгнан из него, когда коммунизм рухнул в 1990-х годах. Россияне предпочитают отдых в Турции, Западной Европе или оккупированном Крыму. Очень немногие из них провели много времени в бывших советских республиках, рассматривая весь Восточный блок как серую аморфную массу, похожую на ту, откуда они прибыли.

Но за три десятилетия безжалостного капитализма, крайней нищеты, коррупции и неопределенности, последовавших за распадом Советского Союза, люди в бывших республиках обрели свою национальную идентичность. В Украине прозападная революция Майдана 2014 года, аннексия Крыма Москвой и растущее осознание сталинского геноцида и репрессий породили глубокие антисоветские настроения. Эстония, Латвия и Литва приняли свою историю европейской интеграции, присоединившись к Европейскому Союзу и оставив Советский Союз в основном в прошлом.

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Центральная Азия также больше не рассматривается как захолустье колониальной эпохи, а теперь является процветающим направлением, расположенным на Новом шелковом пути из Китая. Русским, спасающимся от призыва в Казахстане, было приказано выучить язык хозяев. Они больше не могли обращаться со своим родным языком. Такие же надежды и на Россию Доджерс проект В Грузии, где английский по иронии судьбы считается лучшим, чем «колониальный» русский, не в последнюю очередь потому, что войска Путина незаконно оккупируют 20 процентов территории Грузии.

Большинство россиян рассматривают весь Восточный блок как аморфное серое пятно, похожее на то, откуда они родом.

Вторгнувшись в Украину, надежды России на восстановление своего статуса великой державы рухнули. «Я думал, что Путин хотел сделать Россию великой, но он решил ее разрушить, — сказал мне русский националистический комментатор Олег Кашин через несколько недель после объявления войны. Жестокость неудавшихся попыток Путина была очевидна для всего мира.

Некогда близкие партнеры России, такие как Казахстан, теперь лоббируют интересы Кремля. Казахстанцы отказываются принимать заявления Путина о суверенитете над восточной Украиной, и они также не помогают избежать экономических санкций против его режима. Казахстан даже предлагает экспортировать свои энергоносители в Европу в качестве альтернативы российским нефти и газу. Эмомали Рахмон, президент соседнего Таджикистана, Он пошел дальше На саммите в октябре Путин потребовал «уважения» от своих коллег в бывших советских республиках. «Недостаточно внимания уделялось малым республикам, малым государствам, — сказал он. Настойчивое стремление России эксплуатировать свою бывшую империю было одной из главных причин распада Советского Союза, который Путин хочет обратить вспять.

Так закончились путинские мечты о переустройстве русского мира. Бывшие советские государства Азербайджан и Армения в этом году вступили в войну, несмотря на усилия России сохранить статус-кво. Сотни таджикских и кыргызских солдат были убиты Драться Он пересек их границу в сентябре, всего через несколько дней после вывода российских войск с их баз и отправки их в Украину. Молдова, обычно являющаяся близким союзником Кремля, подала успешную заявку на вступление в Евросоюз, в то время как Турция, Китай, Иран и Запад наблюдают за спадом Москвы и хотят укрепить ее позиции.

Пока сотрудники ВДНХ полируют ледовый каток в парке и машут руками толпам, пришедшим посмотреть на него в новом году, кажется, что над некогда огромной российской империей наконец-то садится солнце.