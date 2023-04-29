Голландский суд запретил отцу сотен сдавать сперму

ГААГА (Рейтер) — Голландский суд в пятницу приказал мужчине, который, по словам судей, стал отцом от 500 до 600 детей по всему миру, прекратить сдавать сперму.

В решении суда говорилось, что 41-летнему голландцу, которого De Telegraaf назвал Джонатаном Мейером, было запрещено сдавать больше спермы клиникам. Он может быть оштрафован на 100 000 евро (110 000 долларов США) за каждое нарушение.

Суд также обязал Мигера написать в зарубежные клиники с просьбой уничтожить любую имеющуюся сперму, за исключением доз, предназначенных для родителей, у которых уже есть дети.

Флаконы с замороженной спермой хранятся в охлажденном контейнере с азотом в лаборатории в Париже, Франция, 13 сентября 2019 г. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Решение было принято после того, как гражданский иск был инициирован фондом, представляющим интересы голландских детей-доноров и родителей, которые использовали Мейер в качестве донора.

Они утверждали, что продолжающиеся пожертвования Мейера нарушают право на частную жизнь его детей-доноров, чьей способности формировать романтические отношения мешают опасения случайного инцеста и инбридинга.

О групповых пожертвованиях Мейера впервые стало известно в 2017 году, и ему запретили делать пожертвования голландским клиникам по лечению бесплодия, поскольку он уже стал отцом более 100 детей.

Однако он продолжал делать пожертвования за границу, в том числе в датский банк спермы Cryos, который работает на международном уровне. Мейер также продолжал представлять себя в качестве донора на веб-сайтах, которые сопоставляют потенциальных отцов с донорами спермы, иногда используя другое имя, сообщает Algemeen Dagblad daily. (1 доллар = 0,9102 евро)

(Репортаж о Стефани ван ден Берг) Под редакцией Кристины Финчер

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