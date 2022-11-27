Голландский суд поддержал скваттеров в особняке российского бизнесмена — мнение

Элегантный дом с видом на знаменитый амстердамский парк Вондельпарк хорошо бы вписался в соседние жилые дома, если бы не огромные антивоенные вывески снаружи.

С прошлого месяца группа скваттеров заняла роскошное пятиэтажное здание Аркадия Воложа, соучредителя российского поискового гиганта «Яндекс».

Теперь суд разрешил оккупантам остаться, утверждая, что дом в настоящее время пустует и что он планирует сдать его в аренду или продать в нарушение санкций ЕС, а не жить в нем самому.

«Если бы не санкции, скваттеры, безусловно, проиграли бы», — сказала AFP адвокат Хелен Воог де Линден. — Значит, это особый случай, да.

Сквоттеры донесли свое послание до остального мира с помощью трех баннеров.

В первом говорилось о тесных отношениях между Яндексом и ФСБ, российской службой безопасности. Еще два гласили: «Против войны», а затем «И капитализм».

Агентство AFP отказало во входе в здание в четверг молодой женщине, которая открыла дверь посетителю, назвавшему пароль, ссылаясь на заявление, опубликованное в среду на веб-сайте «Федерация анархистов».

«Мы победили», — написали скваттеры в заявлении заглавными буквами, восхваляя победу «всего движения скваттеров и всех тех, кто любит смотреть, как (русские) миллиардеры экспроприируют их собственность».

На листке бумаги, повешенном у входа вскоре после прибытия, скваттеры представляются группой молодых людей, пострадавших от нехватки жилья в Нидерландах, и приглашают соседей выпить.

В служебной записке объясняется, почему они заняли дом, принадлежащий 58-летнему Волозу, который в июне ушел из совета директоров зарегистрированной в Нидерландах компании «Яндекс», чтобы избежать санкций против компании.

Яндекс зарегистрирован в Нидерландах и имеет дочерние компании в Европе, Великобритании и США, но основная часть его бизнеса приходится на Россию и другие русскоязычные страны.

ЕС заявил, что Волос «материально или финансово поддерживал» российское правительство в его войне с Украиной.

Сквоттеры заявили, что, поскольку Волос находится под санкциями, включая замораживание активов и запрет на въезд в ЕС, дом остался бы пустым.

Захват земли является правонарушением в соответствии с законодательством Нидерландов с 2010 года, но «уважение к своему дому — это право человека… оно может стоять на пути выселения», — объяснила Хуанита ван Лоонен, которая также защищала скваттеров. Она пояснила AFP, что в случае подачи заявления о выселении, когда угрожает необоснованная вакансия, интересы жильцов имеют решающее значение. Но адвокаты зарегистрированной на Британских Виргинских островах Paraseven, официально владеющей зданием, в конце октября подали на задержанных в суд, требуя их выселения из зданий, которые они незаконно занимали.

Адвокаты заявили, что дом на Vosiosstraat, улице недалеко от крупнейших музеев Амстердама, был доступен для проживания Волоза или его семьи, включая его жену, шестерых детей и внуков.

Санкции ЕС позволяют людям, находящимся под санкциями, использовать свою собственность в личных целях, даже если сам Фолоз подлежит замораживанию активов и запрету на поездки.

«Время от времени они будут оставаться там, чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом», — сказал адвокат в суде.

Однако сквоттеры заявили, что тот факт, что дом был разделен на несколько квартир, указывает на то, что он, возможно, предназначался для продажи или сдачи в аренду.Агентство Франс Пресс