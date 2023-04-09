Голливудские продюсеры сделали шотландскую многоэтажку мрачной в новом фильме, но жители считают, что это улучшение.

Создатели популярного фильма «Тетрис» для Apple TV+ превратили многоэтажку в Абердине в российский жилой комплекс советских времен.

Тэрон Эгертон играет главную роль в популярном сериале «Тетрис» на Apple TV+.

Фильм частично снимался в Шотландии.

Они заставили Seamount Court выглядеть обычно унылым, но веселые местные жители считают, что это забавный образ.

66-летний Стивен Бейтман прожил всю свою жизнь в здании, построенном в 1960-х годах.

Он сказал: такое случается только раз в жизни.

«Здание выглядит как-то не в России, и я полагаю, что оно немного мрачное и депрессивное.

«Они действительно оказали нам большую услугу. Интересно, я теперь заставлю туристов хлопать меня по плечу?»

Другой арендатор, который прожил там 27 лет, добавил: «Скажем честно, здание не самое красивое.

«Они сделали ее великолепной в фильме. Ничего подобного в реальной жизни».

«Никто никогда не расстроится.

«Мы должны поблагодарить уборщиков за то, что они так хорошо убрали это место».

Директор тетриса Джон С. Бэрд, родом из Абердиншира, знал, что этот район станет идеальным местом для Москвы в 1989 году.

Актеры и съемочная группа, в том числе звезда Тэрон Эгертон, прибыли на съемки в Гранит-сити два года назад.

51-летний житель Seamount Court Джейсон Мэтью провел съемочную группу по 17-этажному зданию и позволил им забраться на его балкон, чтобы сфотографироваться.

«Это очень серое здание, — сказал отец троих детей. — Мне кажется, в фильме оно выглядело совершенно потрясающе».

«Кадры, где все было освещено ночью, выглядели потрясающе.

«Я не мог поверить, что вижу свой дом в тетрисе.

«У вас будут негативные люди, но я думаю, что они отлично поработали для нас.

«Мне очень нравится здесь. Это прекрасное место для жизни. Я никогда не уеду отсюда».

Но 29-летняя Софи Уокер сказала: «Мрачный и угнетающий вид идеально подходит этому месту.

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«Это то, на что это похоже. Единственная разница между фильмом и реальной жизнью в том, что здесь нет русских».

Премьера «Тетриса» состоялась на AppleTV+ в минувшие выходные и рассказывает историю популярной компьютерной игры.

Сцены были сняты в резиденции Seamount Court в Абердине. 1 кредит

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