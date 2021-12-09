Голливуд по-прежнему имеет значение. Эти актеры показали, почему.

Не быть тем парнем, но это использование противоположно тому, что философ Дж. Л. Остин имел в виду под словом «выполнять», полутехнический термин, который он применил к речевому акту, который выполняет то, что он говорит. Примеры редки и конкретны: когда вы говорите «клянусь» в суде или «я сбрасываю карты» за покерным столом, вы используете перформанс. Вы можете сбрасывать карты неохотно или по ошибке, но не по иронии судьбы. Слова — это глагол.

Эти расходящиеся определения предполагают интересную напряженность в нашем понимании того, что нужно делать, возможно, особенно в мире, где мы предполагаем, что все делается для галочки. Производительность по определению — это что-то неправильное, установленное, искусственное и застенчивое. А также, по соответствующему определению, нечто аутентичное, неотразимое, органичное, настоящее.

Иллюзия, которую они создают, заключается не в том, что они на самом деле играют, а в том, что кем бы они ни были, мы их знаем.

В своей книге «Метод», которая будет опубликована в начале следующего года, критик и режиссер Исаак Батлер прослеживает историю этого напряжения применительно к актерскому мастерству. Начиная с дореволюционной России, новый подход к театру настаивал на том, что правда — в отличие от красноречия, отваги или художественного мастерства — является высшей ценностью в актерской игре. Ее наставником был Константин Станиславский. русское слово переживание, Обычно представляемый как «переживание» и описываемый Батлером как «случай слияния актера и персонажа», он был ключом к системе Станиславского.

Опыт персонажа — это то, что актер исследует изнутри и общается с ним извне, так что зритель принимает то, что, как он знает, не так. Мы не путаем Уилла Смита с Ричардом Уильямсом, Кристен Стюарт и Дайану или Бо Борхэма с самим собой, но тем не менее мы им верим.

Появление образования Станиславского в Америке, где его провозгласили как стиль учителями, такими как Гарольд Клурман, Ли Страсберг и Стелла Адлер, и практиковалось такими художниками, как Элиа Казан, Марлон Брандо и Ким Стэнли, совпало с обновлением приверженности реализму. в театре и кино. Для актеров неуловимый стандарт реализма, который вы узнаете, когда видите его, не всегда был честной имитацией, а скорее психологической правдой. Существовали различные идеи о том, как этого добиться, но основной принцип заключался в том, что чувства, воспоминания и мотивы исполнителя были инструментами для овладения характером.

Пик метода пришелся на пятидесятые и шестидесятые годы, но очарование оригинальности осталось. В массовой культуре «образ действия» теперь означает твердую приверженность стиранию границ между личностью и собой, своего рода полное определение, которое во многих отношениях противоположно тому, что исповедуют Станиславский и его американские последователи. Это означает, что вы бросаетесь в образе персонажа: говорите на диалекте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю; набор или потеря веса; Примите странное поведение. Пренебрежение личной гигиеной. Не для того, чтобы найти в себе истоки характера, а для того, чтобы буквально буквально войти в персонажа, чтобы зайти так далеко в представлении, что вы больше не играете.