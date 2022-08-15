Голосование на Аляске проверяет влияние Трампа и заявку Пэйлин на новую избирательную систему

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АНКОРИДЖ — Заявка Сары Пэйлин на вступление в Палату представителей США, усилия сенатора Лизы Мурковски сохранить свое место в Сенате и влияние Дональда Трампа на обе гонки на Аляске будут проверены во вторник на двух одновременных выборах на Аляске — когда избиратели проголосуют под необычные новые обстоятельства. с одной стороны избирательное правоАляска проголосует на внеочередных всеобщих выборах с тремя участниками, чтобы заполнить оставшийся срок Палаты представителей, оставшийся от республиканца Дона Янга, который был членом палаты дольше всех до своей безвременной смерти в марте. 45-й президент поддержал Пэйлин, бывшего губернатора и кандидата в вице-президенты, а не его коллегу-республиканца Ника Бегича III и демократа Мэри Билтолу. Выборы станут первыми на Аляске, в которых будет использоваться система ранжирования, санкционированная избирателями, в 2020 году.

В традиционной системе голосования избиратели выбирают только одного кандидата. Посредством рейтингового отборочного голосования они ранжируют кандидатов в порядке предпочтения. Вот как это работает. (Видео: Дарон Тейлор/The Washington Post)

Окончательные результаты, скорее всего, будут известны только через две недели. Чиновники государственных избирательных комиссий говорят, что они не начнут подсчет вторых вариантов и перераспределение голосов, пока не наступит крайний срок для открепительных удостоверений, и политические наблюдатели не увидят гонку без беглого кандидата.

На другой стороне бюллетеня представлены первичные выборы Мурковски в Сенате, где сражается поддерживаемый Трампом республиканец Келли Чебака, бывший комиссар правительства штата Аляска. На протяжении всего первичного сезона Трамп стремился вытеснить республиканцев по всей стране, которых он считает враждебными. После того, как Мурковски проголосовал против выдвижения Бретта М. Кавано в Верховный суд в 2018 году, Трамп резко напал на нее и предсказал его политическую кончину.

В отличие от 2010 года, когда Мурковски проиграл республиканские праймериз кандидату от «Чайной партии» и выиграл всеобщие выборы только после письменной кампании, предпочтительнее выйти во вторник на всеобщие выборы в ноябре. Это связано с новой открытой системой праймериз на Аляске, когда все 19 кандидатов выдвигаются в Сенат США в едином беспартийном голосовании, а четыре лучших проходят на ноябрьских выборах.

Мурковски, Чебака и демократ Пэт Чесбро, директор школы на пенсии и руководитель школы, первыми вышли вперед, сделав первичные выборы с относительно небольшой драмой. READ В Оранжевале в результате пожара в гараже погибла женщина

«Не так много прогнозов о том, выступит Лиза Мурковски или нет», — сказала Мурковски в телефонном интервью в воскресенье из-за пределов Фэрбенкса, где она находилась между шоу по возобновляемым источникам энергии и купанием в бассейне на местном курорте с горячими источниками. «Значит, у него другое ощущение».

Гонка за замену Янга была более оживленной.

баллин Она удивила многих жителей Аляски, представив в последнюю минуту свою первую кандидатуру на выборах после ее неудачной заявки на пост вице-президента в 2008 году и после ее решения уйти с поста губернатора Аляски год спустя.

Еще 47 человек также баллотируются на специальные предварительные выборы в июне. Среди них были обозреватель-садовод газеты Анкориджа, рыбак, ловящий палтуса на юго-востоке Аляски, и человек, официально названный Санта-Клаусом, который живет в арктическом городе.

Пэйлин, Бегич и Билтола передовой на всеобщие выборы вместе с левым независимым Элом Гроссом. Но вскоре после этого Гросс отказался от участия, оставив трех других кандидатов в бюллетенях для голосования во вторник.

Три финалиста внеочередных выборов также являются кандидатами на первичных выборах в Палату представителей на ноябрьских всеобщих выборах. Эта гонка фигурирует на той же стороне бюллетеня, что и первичные выборы в Сенате на голосовании во вторник. Четыре лучших претендента на праймериз в Белом доме пройдут в ноябре.

При использовании новой системы рангового отбора на внеочередных выборах избиратели определяют свои наивысшие предпочтения в отношении кандидатов. Если кандидат не наберет более половины голосов первого выбора — в этом случае этот кандидат выиграет безоговорочно, — должностные лица штата по выборам исключают из конкурса победителя, занявшего третье место. Затем второй выбор их избирателей передается оставшимся кандидатам.

Несмотря на то, что опросов о гонке было мало, стратеги штата говорят, что они ожидают, что голоса первого выбора получат Билтола, бывший депутат штата, который станет первым коренным жителем Аляски, членом делегации штата в Конгрессе. Они сказали, что, хотя Аляска склоняется к Республиканской партии, Бегич и Пэйлин, вероятно, разделятся в голосовании консерваторов.

Пэйлин, которая продвигала свою кампанию за «энергетическую независимость» и нападала на президента Байдена, в прошлом месяце прошла с Трампом на многолюдной площади Анкориджа. С тех пор он не объявлял о каких-либо публичных мероприятиях на Аляске и заручился поддержкой консервативных национальных деятелей, таких как бывший министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон. Ранее в этом месяце Пэйлин выступила на Консервативной конференции политических действий в Далласе, критикуя поиск ФБР клуба Мар-а-Лаго Трампа на прошлой неделе. READ Опасения по поводу ядерной программы Ирана растут по мере того, как Тегеран роет новые туннели

Представители предвыборного штаба Пэйлин не ответили на запросы о комментариях. Бегич поспешила подчеркнуть свое отсутствие на событиях на Аляске.

Бегич, племянник бывшего сенатора-демократа США Марка Бегича и внук Ника Бегича, демократа, который занимал место от Аляски в Конгрессе, пока его самолет не был потерян в 1972 году.

Между тем, Пэйлин сделала свой собственный взгляд на Бегича, что беспокоит некоторых консерваторов: аналитики говорят, что негативная кампания республиканцев может стоить обоим вторым кандидатам голосов, что повысит шансы на избрание Билтолы.

«Вы хотите, чтобы они рассматривали свой второй выбор как кого-то, с кем они могут жить. Вы не можете превратить второго выбора в кого-то, за кого они никогда не голосовали», — сказала Сара Эркман Уорд, стратег Республиканской партии Анкориджа, добавив, что если Билтола выиграет внеочередные выборы, «у республиканцев будет момент». коллектив, на котором им необходимо переоценить свою стратегию».

Между тем кампания Пелтолы больше сосредоточена на местных проблемах, таких как снижение вылова лосося в некоторых реках Аляски, и продвигает ее опыт работы менеджером по рыболовству.

Она ответила на оскорбительные объявления, связывающие ее с Байденом и повышающие цены на бензин, пошутив, что жители ее сельской местности на юго-западе Аляски были бы рады платить 5 долларов за галлон, где цены были намного выше.

Однако Билтола также подчеркнула, что поддерживает право на аборт, а ее волонтеры призывают независимых и умеренных республиканцев, особенно женщин, в попытке подорвать голоса первого и второго выбора.

Выборы на Аляске являются последними в серии внеочередных выборов в Палату представителей США, проведенных после решения Верховного суда признать выборы недействительными. Сырье против Уэйдаустановила конституционное право на аборт. Демократические и беспартийные аналитики Он сказал В результатах внеочередных выборов они увидели признаки большего оптимизма демократов в отношении промежуточных выборов. Но они признали, что Байден и его партия по-прежнему сталкиваются с сильными политическими ветрами. READ США и Россия обсудят вопросы Украины и безопасности в следующем месяце

В то время как активисты на Аляске по всему политическому спектру говорят, что у Билтолы есть реальный шанс победить на выборах во вторник, представители национальных партий, таких как Демократический комитет Конгресса США (DCCC), до сих пор не участвовали в гонке.

Билтола в телефонном интервью в воскресенье назвала это решение «странным», хотя и сказала, что оно должно показать избирателям, что она «просто обычная жительница Аляски», а не «вашингтонский политик». Тем временем ее союзники надеются, что Билтола получит больше поддержки на ноябрьских всеобщих выборах, когда она будет баллотироваться в Конгресс на полный двухлетний срок.

«Понятно, что в год, когда демократы были в обороне, они опасались инвестировать и учиться в новых красных штатах», — сказал Джон Генри Хейкендорн, беспартийный политический советник из Анкориджа, который работает с кампанией Билтолы. «Но я думаю, что людям на местах совершенно ясно, что они упускают огромную возможность, если не инвестируют в эту гонку».

Мэдди Манди, пресс-секретарь DCCC, заявила в своем заявлении, что рейтинговое голосование может создать новые возможности для партии. «Мы внимательно следим за этой гонкой и с нетерпением ждем окончательных результатов выборов во вторник», — сказал Манди.

Если бы Пэйлин выбыла, Бегич, как ожидается, занял бы второе место после того, как он пришел бы сзади, чтобы победить Билтолу, сказал Эван Мур, чья исследовательская компания на Аляске провела одни из немногих опросов о гонке. Но если Бегитч, бизнесмен и пионер программного обеспечения, займет третье место, сказал Мур, он ожидает, что победит Билтола, потому что многие жители Аляски нервничают из-за того, что Пэйлин классифицирует ее как свой второй выбор.