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Гол и высокий: Испания 31–34 Олимпийский комитет России по гандболу среди женщин на Олимпийских играх в Токио | 08.02.2021

2 августа, 2021
Boleslava Sokolova
2:44 2 часа назад

Спасибо

Спасибо, что слушали этот гандбольный матч здесь, на VAVEL. Спокойной ночи и увидимся в следующий раз!

2 часа назад 2:43

группа б

Сейчас у Испании четыре очка, и она по-прежнему находится на четвертом месте, а Россия поднимается на второе место, наравне со Швецией по очкам! Испания надеется против Венгрии остаться в отборочной зоне!

2:41 2 часа назад

игра завершена

Конец игры и победа ОКР! С 34 до 31 россияне обыграли испанцев!

2 часа назад 2:39

29 ‘

Мяч находится во владении и игре россиянина. А у нас на семь метров выше Горшкова, где Фомина попала в перекладину! Затем Фернандес был сбит, и Пенья заработал семиметровый бросок, но его спас вратарь Седжокина!

2:38 2 часа назад

28 ‘

В броске Гонсалеса Калинина смогла спастись ногой вверх и вниз. Россия вернулась к шестисторонним игрокам прямо сейчас, поскольку ОКР объявляет тайм-аут. Испания 30-34 годы Китайской республики!

2 часа назад 2:35

26 ‘

Он сыграл красивую контратаку, и Лопес забил гол, а также с ошибкой и двумя минутами выбил россиянина с поля! Но в игре Антонина ошиблась и выиграла семь метров, которые забила Фомина! Испания уступает 28 x 34.

2:31 2 часа назад

23 ‘

Мяч находится в игре и во владении Испании.

2:31 2 часа назад

тайм-аут

Две хорошие игры для России, и мы уже видим, что ОКР продвигается со счетом 32-26. Срок сдачи в Испанию.

2:29 2 часа назад

22 ‘

Испания снова шестеркой на поле.

2:28 3 часа назад

21 ‘

Мяч снова в игре. Россиянин владеет мячом, а Испания уступает ему на единицу.

2:27 3 часа назад

тайм-аут

время, запрошенное Россией. С 30 до 26.

2:26 3 часа назад

20 ‘

Наварро делает красивый сейв после ошибки, когда Испания проводит первые две минуты без спортсмена на поле!

2:24 3 часа назад

19 ‘

Китайская Республика вернулась к шести игрокам в строю, а Испания еще больше сократила счет – 29-26 против России!

3 часа назад

17 ‘

Дмитриева нокаутировала защитника и забила красивый гол. Затем Родригес боролся с семиметровым бегом, а также заставил Россию провести первые две минуты с одним из игроков. Пенья забил, и у нас Испания 24-29 ОК!

2:21 3 часа назад

15-я ‘

Дмитриева допустила ошибку и выиграла семь метров. Ведехина ударила ее и забила! После этого Испания осталась без вратаря, а Калинина забила из своей штрафной! 28-22 в ОКР!

2:16 3 часа назад

11 ‘

Хорошая игра Испании после выхода России. Теперь у нас есть Испания 21 x 26 Китайская Республика!

3 часа назад

8 ‘

Мяч находится в игре и во владении Испании.

3 часа назад

8 минут тайм-аут

Сен получил по центру и забил гол за Китай. Теперь звонит тайм-аут в Испанию. В Китайскую Республику 24-20.

3 часа назад

5 ‘

Федихина забивает красивый гол Наварро. Затем она контратаковала себя, сделав счет 22-19 в пользу ОКР!

3 часа назад

4 ‘

Кузнецова забила еще один мяч, и Россия сделала поворот. 20-19!

3 часа назад

1 ‘Испания выходит вперед

А первый гол во втором тайме забил Пенья – 18-18! Тогда Гонсалес после прекрасного сейва Наварро сделал счет 19-18!

3 часа назад

мяч летать

Испания отдает мяч и начинается второй тайм Испания 17×18 ROC!

3 часа назад

Игроки на поле

Игроки возвращаются на поле, чтобы начать вторую половину.

1:49 утра 3 часа назад

Конец первой половины

Россия продвинулась в начале матча, даже воспользовавшись пятью голами, но Испания сопротивлялась и закрыла первую половину 18-17 Китайской Республике!

1:48 утра 3 часа назад

28 ‘

Аркос забивает и помогает Испании прогрессировать! После этого у ОКР было семь метров и забила Ведехина. 18 на 16 для ОКР!

1:44 3 часа назад

25 ‘

Мяч снова в игре. Русское владение.

3 часа назад

24 ‘

Семь метров от Испании в пьесе Фернандеса. Ударьте Кабрала и забейте! В последовательности Лопеса в контратаке он забил еще один гол! Испания 14×17 ROC! После этого Россия назвала крайний срок.

1:38 3 часа назад

21 ‘Наварро спасает мяч

До ОКР было семь ярдов, и она пришла к нам за ракеткой, но Наварро сравнялся с землей, и он спас Испанию!

1:38 3 часа назад

20 ‘

Хорошая индивидуальная игра Фернандеса, который снижает счет. Победа Китайской Республики 16-11.

3 часа назад

18 ‘

Михеева получила хороший пас, оттолкнула его и забила после давления со стороны Испании. Матч состоится в Испании с 10 по 14 ОК!

3 часа назад

16 ‘

Мяч находится в игре, и испанцы владеют мячом.

3 часа назад

тайм-аут

Испания сейчас просит время. Матч 11: 8 в пользу России. Испания зафиксировала семь оборотов по сравнению с тремя в России.

1:30 3 часа назад

15-я ‘

Мартин получил на острие и заработал семь ярдов, сбив его. Кабрал ударил его и опустил. 10 к 8 для России!

1:26 утра 4 часа назад

10 ‘

Хорошим ходом Макеева получает в центре и десятки россиян. С 7 по 6 в ОКР!

1:24 4 часа назад

7 ‘

Мартин забивает красивый, с его точки зрения, гол. Сейчас у россиян счет 6: 5.

1:20 утра 4 часа назад

5 ‘

Кузнецова попыталась завершить матч после ведения к мячу и упала на край площадки. В семи метрах от ворот Елена ударила сборную России со счетом 5: 3!

1:18 утра 4 часа назад

2 ‘

Манагарова открывает счет россиянам, но Мартин быстро сравняет счет! После этой игры Елена была сбита при попытке финиша и выиграла семиметровый забег, и это было сделано. 2: 1 в пользу ОКР!

1:15 утра 4 часа назад

мяч летать

Россия вытаскивает мяч из центра поля и начинает первые 30 минут Испании и России!

1:12 4 часа назад

государственный гимн

Сейчас на стадионе звучат государственные гимны. Как ни странно, песня была выбрана для исполнения государственного гимна Олимпийского комитета России.

1:11 утра 4 часа назад

Правило

Судьей будет Хансен из Дании.

С 1:08 4 часа назад

Это начнется!

Игроки входят на стадион, чтобы начать матч!

12:59 4 часа назад

Тур – Часть 2

Сегодня в 3:15 Венгрия встретится со Швецией, Нидерланды встретятся с Черногорией в 6:30, а в 8:30 Норвегия сыграет с Японией.

С 12:58 4 часа назад

Раунд – Часть 1

На данный момент в туре было проведено два матча. Южная Корея сыграла вничью 31-31 с Анголой, а Бразилия уступила Франции 29-22.

12:55 4 часа назад

Обогрев

Игроки уже подготовились и сейчас готовятся выйти на поле и начать решающий матч.

4 часа назад

Возвращение прошлого – часть вторая

В официальных матчах было 14 встреч, в том числе три победы у Испании, четыре ничьи и семь побед у России.

4 часа назад

Возвращение прошлого – часть 1

Между Испанией и Россией в истории 19 матчей, в том числе шесть побед для Испании, четыре ничьих и девять побед для России.

5 часов назад

доброе утро!

Доброе утро всем, кто смотрит ВАВЕЛ на Олимпийских играх! Сейчас транслируем матч между сборными Испании и России в лице Олимпийского комитета России в четвертьфинале по гандболу на Олимпиаде!

19:33 9 часов назад

Следите за текущим счетом матча Испания – ОКР

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10 часов назад

Как смотреть матч Испания – ОКР в прямом эфире по телевизору и в прямом эфире

10 часов назад

как идут дела

Пока что прошли квалификацию только Швеция, Россия и Нидерланды. Помните, что команда, занявшая первое место в группе A, сталкивается с четвертой в группе B, команда, занявшая второе место, сталкивается с третьей и так далее.

10 часов назад

группа б

Во второй группе ситуация была следующей: лидирует Швеция с семью очками. У России пять, у Испании четыре, у Бразилии и Франции по три, у Венгрии по два. Швеция уже находится на следующем этапе. России нужна победа, чтобы обеспечить квалификацию. Испании угрожают Бразилия, Франция и Венгрия, которые все еще мечтают о квалификации – Венгрии больше всего угрожает исключение.

10 часов назад

Группа А

В другой группе, с потенциальными четвертьфиналистами из групп России и Швеции, положение выглядит следующим образом: у Норьеги восемь очков, он уже прошел квалификацию, а также Голландия, которая уже набрала шесть очков и больше не выбывает из группы. . зона реабилитации. Черногория с четырьмя очками занимает третье место, но все еще может выйти из четвертьфинала, за ней следуют три равные команды: Япония, Южная Корея и Ангола, все по два очка.

19:08 10 часов назад

Испания: Оптом – Часть 2

Днем позже, в среду (28), Испания обыграла Бразилию со счетом 27: 23. А в прошлую субботу Испания снова потерпела поражение, теперь против Венгрии, со счетом 29: 25.

19:03 10 часов назад

Испания: Оптом – Часть 1

Испания дебютировала в воскресенье (25), проиграв Швеции 31-24. Затем Испания встретилась с Францией во вторник (27), когда она одержала свою первую победу со счетом 28: 25.

10 часов назад

РПЦ: Приговор – Часть 2

В четверг (29) россияне встретились с Венгрией и сумели выиграть со счетом 38: 31. Наконец, Китайская Республика встретилась с Францией в прошлую субботу (31), когда они выиграли 28-27.

10 часов назад

РПЦ: Приговор – Часть 1

Олимпийский комитет России, который мы обозначим здесь как Китайская Республика, начал Олимпийские игры вничью с Бразилией 24-24 в субботу (24). Затем россияне встретились со Швецией во вторник (27), разгромив 36-24.

10 часов назад

Добро пожаловать в репортаж VAVEL.com об Олимпийских играх в Токио 2020: Испания – Швеция, текущий счет!

Меня зовут Виктор Кунья, и я буду вашим ведущим в этой игре. Мы будем предоставлять вам анализ перед игрой, обновления состава и новости, когда они происходят в прямом эфире здесь, на VAVEL.

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