Гол и высокий: Испания 31–34 Олимпийский комитет России по гандболу среди женщин на Олимпийских играх в Токио | 08.02.2021

Спасибо, что слушали этот гандбольный матч здесь, на VAVEL. Спокойной ночи и увидимся в следующий раз!

Сейчас у Испании четыре очка, и она по-прежнему находится на четвертом месте, а Россия поднимается на второе место, наравне со Швецией по очкам! Испания надеется против Венгрии остаться в отборочной зоне!

Конец игры и победа ОКР! С 34 до 31 россияне обыграли испанцев!

Мяч находится во владении и игре россиянина. А у нас на семь метров выше Горшкова, где Фомина попала в перекладину! Затем Фернандес был сбит, и Пенья заработал семиметровый бросок, но его спас вратарь Седжокина!

В броске Гонсалеса Калинина смогла спастись ногой вверх и вниз. Россия вернулась к шестисторонним игрокам прямо сейчас, поскольку ОКР объявляет тайм-аут. Испания 30-34 годы Китайской республики!

Он сыграл красивую контратаку, и Лопес забил гол, а также с ошибкой и двумя минутами выбил россиянина с поля! Но в игре Антонина ошиблась и выиграла семь метров, которые забила Фомина! Испания уступает 28 x 34.

Мяч находится в игре и во владении Испании.

Две хорошие игры для России, и мы уже видим, что ОКР продвигается со счетом 32-26. Срок сдачи в Испанию.

Испания снова шестеркой на поле.

Мяч снова в игре. Россиянин владеет мячом, а Испания уступает ему на единицу.

время, запрошенное Россией. С 30 до 26.

Наварро делает красивый сейв после ошибки, когда Испания проводит первые две минуты без спортсмена на поле!

Китайская Республика вернулась к шести игрокам в строю, а Испания еще больше сократила счет – 29-26 против России!

Дмитриева нокаутировала защитника и забила красивый гол. Затем Родригес боролся с семиметровым бегом, а также заставил Россию провести первые две минуты с одним из игроков. Пенья забил, и у нас Испания 24-29 ОК!

Дмитриева допустила ошибку и выиграла семь метров. Ведехина ударила ее и забила! После этого Испания осталась без вратаря, а Калинина забила из своей штрафной! 28-22 в ОКР!

Семь метров дошли до Испании и Пены, снизив счет до 22-26 в пользу Китайской Республики! READ РШФ Сергея Глухова возглавляет турнирную таблицу чемпионатов мира по керлингу.

Хорошая игра Испании после выхода России. Теперь у нас есть Испания 21 x 26 Китайская Республика!

Мяч находится в игре и во владении Испании.

Сен получил по центру и забил гол за Китай. Теперь звонит тайм-аут в Испанию. В Китайскую Республику 24-20.

Федихина забивает красивый гол Наварро. Затем она контратаковала себя, сделав счет 22-19 в пользу ОКР!

Кузнецова забила еще один мяч, и Россия сделала поворот. 20-19!

А первый гол во втором тайме забил Пенья – 18-18! Тогда Гонсалес после прекрасного сейва Наварро сделал счет 19-18!

Испания отдает мяч и начинается второй тайм Испания 17×18 ROC!

Игроки возвращаются на поле, чтобы начать вторую половину.

Россия продвинулась в начале матча, даже воспользовавшись пятью голами, но Испания сопротивлялась и закрыла первую половину 18-17 Китайской Республике!

Аркос забивает и помогает Испании прогрессировать! После этого у ОКР было семь метров и забила Ведехина. 18 на 16 для ОКР!

Мяч снова в игре. Русское владение.

Семь метров от Испании в пьесе Фернандеса. Ударьте Кабрала и забейте! В последовательности Лопеса в контратаке он забил еще один гол! Испания 14×17 ROC! После этого Россия назвала крайний срок.

До ОКР было семь ярдов, и она пришла к нам за ракеткой, но Наварро сравнялся с землей, и он спас Испанию!

Хорошая индивидуальная игра Фернандеса, который снижает счет. Победа Китайской Республики 16-11.

Михеева получила хороший пас, оттолкнула его и забила после давления со стороны Испании. Матч состоится в Испании с 10 по 14 ОК!

Мяч находится в игре, и испанцы владеют мячом.

Испания сейчас просит время. Матч 11: 8 в пользу России. Испания зафиксировала семь оборотов по сравнению с тремя в России.

Мартин получил на острие и заработал семь ярдов, сбив его. Кабрал ударил его и опустил. 10 к 8 для России!

Эрнандеса повесили вокруг отметки. Семь метров и Мартин отступил, но Кузнецова упала на семь метров, в которые попала Елена, пробив 9-7! READ Почему неудивительно, что Симона Байлз подбадривает ангелину Мельникову

Хорошим ходом Макеева получает в центре и десятки россиян. С 7 по 6 в ОКР!

Мартин забивает красивый, с его точки зрения, гол. Сейчас у россиян счет 6: 5.

Кузнецова попыталась завершить матч после ведения к мячу и упала на край площадки. В семи метрах от ворот Елена ударила сборную России со счетом 5: 3!

Манагарова открывает счет россиянам, но Мартин быстро сравняет счет! После этой игры Елена была сбита при попытке финиша и выиграла семиметровый забег, и это было сделано. 2: 1 в пользу ОКР!

Россия вытаскивает мяч из центра поля и начинает первые 30 минут Испании и России!

Сейчас на стадионе звучат государственные гимны. Как ни странно, песня была выбрана для исполнения государственного гимна Олимпийского комитета России.

Судьей будет Хансен из Дании.

Игроки входят на стадион, чтобы начать матч!

Сегодня в 3:15 Венгрия встретится со Швецией, Нидерланды встретятся с Черногорией в 6:30, а в 8:30 Норвегия сыграет с Японией.

На данный момент в туре было проведено два матча. Южная Корея сыграла вничью 31-31 с Анголой, а Бразилия уступила Франции 29-22.

Игроки уже подготовились и сейчас готовятся выйти на поле и начать решающий матч.

В официальных матчах было 14 встреч, в том числе три победы у Испании, четыре ничьи и семь побед у России.

Между Испанией и Россией в истории 19 матчей, в том числе шесть побед для Испании, четыре ничьих и девять побед для России.

Доброе утро всем, кто смотрит ВАВЕЛ на Олимпийских играх! Сейчас транслируем матч между сборными Испании и России в лице Олимпийского комитета России в четвертьфинале по гандболу на Олимпиаде!

Никогда не пропустите ни одной детали матча с живыми обновлениями и комментариями VAVEL. Следуйте за нами для получения всех подробностей, комментариев, анализа и формирования для этой цели Испания против Китайской Республики соответствовать. READ Россия отслеживает чиновников, которые были отстранены от должности за пособничество допинговой лжи

Пока что прошли квалификацию только Швеция, Россия и Нидерланды. Помните, что команда, занявшая первое место в группе A, сталкивается с четвертой в группе B, команда, занявшая второе место, сталкивается с третьей и так далее.

Во второй группе ситуация была следующей: лидирует Швеция с семью очками. У России пять, у Испании четыре, у Бразилии и Франции по три, у Венгрии по два. Швеция уже находится на следующем этапе. России нужна победа, чтобы обеспечить квалификацию. Испании угрожают Бразилия, Франция и Венгрия, которые все еще мечтают о квалификации – Венгрии больше всего угрожает исключение.

В другой группе, с потенциальными четвертьфиналистами из групп России и Швеции, положение выглядит следующим образом: у Норьеги восемь очков, он уже прошел квалификацию, а также Голландия, которая уже набрала шесть очков и больше не выбывает из группы. . зона реабилитации. Черногория с четырьмя очками занимает третье место, но все еще может выйти из четвертьфинала, за ней следуют три равные команды: Япония, Южная Корея и Ангола, все по два очка.

Днем позже, в среду (28), Испания обыграла Бразилию со счетом 27: 23. А в прошлую субботу Испания снова потерпела поражение, теперь против Венгрии, со счетом 29: 25.

Испания дебютировала в воскресенье (25), проиграв Швеции 31-24. Затем Испания встретилась с Францией во вторник (27), когда она одержала свою первую победу со счетом 28: 25.

В четверг (29) россияне встретились с Венгрией и сумели выиграть со счетом 38: 31. Наконец, Китайская Республика встретилась с Францией в прошлую субботу (31), когда они выиграли 28-27.

Олимпийский комитет России, который мы обозначим здесь как Китайская Республика, начал Олимпийские игры вничью с Бразилией 24-24 в субботу (24). Затем россияне встретились со Швецией во вторник (27), разгромив 36-24.