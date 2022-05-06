Гонка за попавшими в ловушку мирными жителями на Мариупольском металлургическом заводе, где бушует бой

В пятницу были предприняты новые международные усилия по спасению большего числа мирных жителей из туннелей под осажденным сталелитейным заводом в Мариуполе и в городе в целом. Бойцы, засевшие в раскинувшемся комплексе, заняли свой последний бой. Чтобы Москва не взяла под полный контроль стратегический порт.

Бои в последнем украинском оплоте города превратились в руины Русская атака Он выглядел все более отчаянным на фоне растущих слухов о том, что президент Владимир Путин хочет положить конец битве за Мариуполь, чтобы он мог подарить победу российскому народу ко Дню Победы в понедельник, крупнейшему национальному празднику в российском календаре.

Около 2000 украинских боевиков, по последним российским оценкам, укрылись в огромном лабиринте тоннелей и бункеров под металлургическими заводами «Азовсталь» — и неоднократно отказывались сдаваться. Украина заявила, что там также оказались в ловушке несколько сотен мирных жителей, и по мере эскалации боевых действий в последние дни возросли опасения за их безопасность.

Представители ООН объявили в четверг, что предпринимают третью попытку эвакуировать граждан со станции и города. Но в пятницу Организация Объединенных Наций не обнародовала никаких новых подробностей операции. Они так же спокойно относились к предыдущим, пока они длились.

«Мы провели очередной этап комплексной операции по эвакуации людей из Мариуполя и «Азовстали», — сообщил в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в приложении для обмена сообщениями Telegram. Могу сказать, что нам удалось уничтожить около 500 мирных жителей».

Запорожье, Украина — 3 мая: Женщина сидит с ребенком в эвакуационном автобусе после прибытия в пункт эвакуации людей, бегущих с завода «Азовсталь», Мариуполя, Мелитополя и близлежащих городов, находящихся под контролем России, 3 мая 2022 года в Запорожье.

Предыдущие эвакуации Организацией Объединенных Наций и Красным Крестом Он привел около 500 человек с металлургического завода и других мест Мариуполя. Неясно, говорит ли Ермак, что с тех пор было спасено больше людей. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал продолжать «делать все, что в наших силах, чтобы избавить людей от этих адских бедствий».

Боевики, защищающие фабрику, сообщили в Telegram, что российские силы обстреляли эвакуационную машину, которая двигалась по территории фабрики.

В письме полка «Азов» говорилось, что «эта машина двигалась навстречу мирным жителям для их эвакуации с заводских земель. В результате бомбежки один военнослужащий погиб и шестеро ранены».

Москва, которая отрицала штурм объекта, не сразу признала возобновление боевых действий там в пятницу.

Людям, бегущим из Мариуполя, обычно приходится проезжать через спорные районы и многочисленные блокпосты. Иногда требуется несколько дней, чтобы добраться до относительно безопасного города Запорожье, контролируемого Украиной, примерно в 140 милях (230 км) к северо-западу, где многие скопились.

Накануне Дня «Д», знаменующего победу Советского Союза над нацистской Германией, муниципальные рабочие и волонтеры очистили то, что осталось от Мариуполя, города, который теперь находится под контролем России, за исключением сталелитейного завода. Бульдозеры расчищали завалы, а люди подметали улицы — на фоне выдолбленных бомбежками зданий. Рабочие отремонтировали модель военного корабля, а на электрических столбах были подняты российские флаги.

Падение Мариуполя лишило бы Украину жизненно важного порта, позволило бы России установить сухопутный коридор в Крым, который она захватила у Украины в 2014 году, и высвободить силы для боевых действий в другом месте на Донбассе, восточном промышленном регионе, где живет Кремль. Теперь он говорит о своей главной цели. Его захват также имеет символическое значение, поскольку город был ареной самых тяжелых страданий войны и удивительно ожесточенного сопротивления.

Пока станцию ​​бомбили, российские войска изо всех сил пытались добиться значительных успехов в других местах после 10 недель опустошительной войны, в результате которой погибли тысячи людей, миллионы были вынуждены бежать из страны и сровнены с землей города.

Генеральный штаб украинской армии заявил в пятницу, что ее силы отразили 11 обстрелов в Донбассе и уничтожили танки и бронетехнику, что еще больше помешало реализации амбиций Путина после его неудачной попытки захватить Киев. Россия не предоставила немедленного подтверждения этих потерь.

Между тем, министр обороны Украины генерал Валерий Залогий заявил в четверг, что контратака может начаться, чтобы оттеснить российские войска от Харькова и Изюма — ключевых городов российской кампании на Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются с украинскими войсками. на восемь лет. В последние дни украинские бойцы уже вели российские войска в 40 км к востоку от Харькова.

По оценке вашингтонского института, цель может состоять в том, чтобы вывести российские войска из-под огня артиллерии в городе, который потерпел поражение, а также заставить Москву отвлечь силы из других районов на линии фронта. Изучите войну в четверг.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские силы продвигаются на Донбассе лишь «вяло», в то время как институт заявил, что его операции там были «неэффективными» и не обеспечили каких-либо значительных территориальных завоеваний за предыдущие 24 часа.

Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу в оценке, что продолжительное противостояние на заводе в Мариуполе помогает сорвать планы России в отношении Донбасса.

Она добавила, что боевые действия на станции «вели за счет личного состава, техники и боеприпасов для России». «Пока украинское сопротивление продолжается в Авузстали, российские потери будут продолжать расти и мешать их оперативным планам на юге Донбасса».

Сцены с металлургического комбината на Азовстали до войны:

ФОТО НА ФАЙЛ — Металлургический завод «Азовсталь» в промышленном городе Мариуполь на востоке Украины 1 июня 2017 г. (Фото Максима Маросенко/NoorPhoto через Getty Images)

Украинцы говорят, что российские войска штурмовали сталелитейные заводы, а также бомбили их с воздуха, но жена одного из руководителей завода сказала, что поклялась «стоять до конца».

«Они не сдадутся», — заявила в четверг Катерина Прокопенко после телефонного разговора со своим мужем Денисом Прокопенко. Они надеются только на чудо.

Президент Украины Владимир Зеленский был столь же вызывающим в своем ночном видеообращении.

«Раненых (бойцов) много, но они не сдались», — сказал он. «Они удерживают свои позиции».

«Вы только представьте себе этот ад! Там дети», — добавил он. «Более двух месяцев непрерывных обстрелов, непрерывных обстрелов и смертей».

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Русские разрушили большую часть Мариуполя, в котором до войны проживало более 400 000 человек, и в результате двухмесячной осады 100 000 мирных жителей остались без еды, воды, электричества и отопления. Гражданские лица, укрывавшиеся внутри фабрики, возможно, пострадали больше — месяцами блуждали под землей, не видя дневного света.

Антон Геращенко, советник Министерства внутренних дел Украины, сказал, что русские смогли проникнуть на завод в среду с помощью электрика, который знает устройство.

«Он показал им подземные ходы, ведущие к заводу», — сказал Геращенко в видео.

Кремль отрицал, что его силы штурмовали объект, а Россия обвинила боевиков в том, что они препятствуют выходу мирных жителей.

В минувшие выходные с сталелитейных заводов были спасены более 100 мирных жителей. Но несколько предыдущих попыток открыть безопасные проходы из Мариуполя не увенчались успехом, и Украина возложила вину за бомбардировки и обстрелы на россиян.

В четверг официальный представитель США заявил, что Соединенные Штаты поделились с Украиной разведданными о местонахождении главного российского корабля до удара, в результате которого он был потоплен в середине апреля, что стало одной из самых заметных неудач Москвы в войне.

Чиновник, который не имел права говорить публично и говорил на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты предоставили «пакет разведывательных данных», включая местонахождение военных кораблей. Чиновник заявил, что решение об атаке ракетного крейсера «Москва» было чисто украинским.

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Гамбрелл сообщил из Львова, Украина. Журналисты Ассошиэйтед Пресс Триша Томас в Риме, Висика Фиш в Запорожье, Ина Вареница и Дэвид Китон в Киеве, Юрасс Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Лолита С. Бальдур в Вашингтоне и сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.