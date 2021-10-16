Гонка за создание первого полнометражного фильма в космосе идет напряженно

Джози Форд

вести себя

После недавних волнений Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, которые борются за право стать первым миллиардером, летающим на самофинансируемых ракетах, вы были бы прощены, если бы вы думали, что в 2021 году уже было достаточно космических гонок. Но затем, как покупка в Интернете, которую я сделал несколько месяцев назад и забыл, что ее нужно было сделать, всплыла новая покупка: кто первым снимет художественный фильм на орбите?

Казалось, что адрес сначала был настроен, чтобы требовать это Задание невыполнимо Звезда Том Круз, который с прошлого года планирует поездку в октябре на Международную космическую станцию ​​(МКС). Теперь конкурирующая команда кино поладила, прибыв на Международную космическую станцию ​​на прошлой неделе для собственного приключенческого боевика. Добавление на сцену для зрителей раздела голливудских клише – это тот факт, что противостоящая команда – русская.

Точная дата запуска “Круза” не была объявлена, но если съемочные группы пересекутся, на тесной космической станции может возникнуть неловкость. Хотя подробности фильма Круза строго засекречены, российское космическое агентство Роскосмос заявило, что его драма «обобщит космическую деятельность России, а также прославит карьеру космонавтов», когда она начала сниматься в прошлом году.

Не все поддерживают новую роль Международной космической станции в качестве съемочной площадки. Российский космонавт Михаил Корниенко заявил Би-би-си, что актеры будут мешать трудолюбивым профессионалам. «Международная космическая станция – не место для артистов, всяческих клоунов или туристов», – сказал он.

Facebook Facepalm

Когда планета Альдераан была разрушена в Звездные войныМастер-джедай Оби-Ван Кеноби был встревожен, когда почувствовал сильную волну в силе, «как будто миллионы голосов внезапно закричали от ужаса и внезапно замолчали». Основатель Facebook Марк Цукерберг, вероятно, испытывал подобное чувство на прошлой неделе, когда техническая проблема переросла в одновременный крах Facebook, Instagram и WhatsApp на 5 часов.

Хотя влиятельные лица беспокоились о том, как делиться селфи и утренними занятиями йогой, отключение электроэнергии привело к реальным проблемам для компаний, использующих платформы для ведения бизнеса.

Затем сбой Facebook усугубился тем фактом, что компания использует свои собственные системы для выполнения основных внутренних функций, поэтому на какое-то время ее инженеры-программисты не могли попасть в важное здание с помощью электронных дверных замков. Политики в течение многих лет просили Facebook создать бэкдор для доступа к его системам, хотя это был не совсем тот тип, который они планировали.

нетрадиционные единицы

Как известно постоянным читателям, в комментариях часто упоминаются нетрадиционные единицы измерения, такие как синие киты и «сидхарпы», то есть объем воды, который может заполнить Сиднейскую гавань. Недавно мы выделили еще одну такую ​​единицу, бегемота, которую Колин Хестер из Квинслендской компании Urban Water Company использовал для оценки массы влажных салфеток, ежегодно удаляемых из городской канализационной системы в виде чудовищных толстых гор.

Теперь, благодаря его появлению в этих престижных рубриках, Колин сам звонил, чтобы объяснить мышление своей команды. Комментарии очень благодарны, потому что заглянуть внутрь творческого процесса за нетрадиционными единицами – редкая привилегия – мы чувствуем себя профессором литературы, открывающим первый вариант шекспировского сонета.

Хестер объясняет, что большинству людей трудно представить себе кубический метр воды, определение метрической тонны, поэтому его команда хотела придать вес влажных салфеток чему-то, что люди могут себе представить, например, животному.

«Единственным местным кандидатом оказался крокодил, но над« Смоко »на очистных сооружениях мы поняли, что сообщения о крокодилах в канализации могут вызывать беспокойство», – говорит Колин.

Затем они не учитывали птиц и свиней на случай, если это было перепутано со сленговой рифмой для некоторых твердых веществ, которые можно было найти в канализации. Наконец, они поражают бегемотов как неортодоксальную идеальную единицу, не в последнюю очередь потому, что они могут быть большими и устрашающими – совсем как фатберги.

«Любые небольшие ошибки в нашей оценке веса бегемота могут быть оправданы, потому что мы видели только одно изображение», – добавляет он.

По правде говоря, он пошел к лому в своем сообщении с просьбой поделиться с читателями комментария следующим. «Пожалуйста, стирайте только три предмета из поликарбоната: мочу, фекалии и бумагу». Что ж, Колин. Мы почти можем представить, что бесплатная реклама этого логотипа была его намерением с самого начала.

чувство утопления

Понятно, что создание нестандартных единиц – это искусство. Писатель не меньше, чем выдающийся писатель-рассказчик Дэвид Седарис, в своей последней книге автобиографических эссе, Карнавальные закуски: дневник с 2003 по 2020 год, как недавно было извлечено в Воскресное время.

Размышляя о невероятно большом количестве пауков в мире, Седарис говорит нам, что в совокупности они составят 25 миллионов тонн пауков – или в 478 раз больше веса Титаника. Спасибо читателю Джиму Эйнсворту за это.

Не было предложено никакого объяснения того, почему полезно преобразовать вес пауков в эквивалент зловещего эдвардианского океанского лайнера. Колин Хестер из Urban Utilities, вероятно, был бы более счастлив, если бы количество было выражено в животных, которых можно было увидеть, поэтому, во избежание сомнений, получается 7 миллионов бегемотов. Пожалуйста.

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