Россияне, пришедшие навестить бывшего советского лидера Михаила Горбачева в субботу, оплакивали этого человека и его политику, которая вселяла в них надежду. Президент Владимир Путин заявил, что он слишком занят, чтобы присутствовать.

Горбачев, скончавшийся во вторник в возрасте 91 года, начал радикальные реформы, которые помогли положить конец холодной войне. Но это также ускорило распад Советского Союза, который Путин назвал «величайшей геополитической катастрофой 20-го века».

Прощание с его телом в роскошном зале рядом с Кремлем стало поводом для осознания того, что открытость, отстаиваемая Горбачевым, была задушена при Путине.

«Я хочу поблагодарить его за свободное детство, которого у нас нет сегодня», — сказал скорбящий Элайджа, сотрудник финансовой службы, которому чуть за тридцать, и отказался назвать свою фамилию.

«Я сын Перестройки», — сказал он, используя русское слово для обозначения инициатив Горбачева по реформе или реконструкции.

«Хотелось бы, чтобы в нашей истории было больше таких людей, как он», — сказала еще одна скорбящая Юлия Привидная. «Эти политики нужны нам, чтобы урегулировать ситуацию в мире, когда он стоит на пороге Третьей мировой войны».

После наблюдения Горбачев был похоронен рядом со своей женой Раисой на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие известные русские, в том числе первый президент постсоветского государства Борис Ельцин, чья борьба за власть с Горбачевым ускорила распад Советского Союза.

Процессию, которая несла гроб на кладбище, возглавлял лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» — последнего российского новостного агентства, критиковавшего Кремль до того, как оно прекратило свою деятельность в марте. Горбачев использовал деньги своей Нобелевской премии, чтобы помочь начать газету.

Отказ Кремля официально объявить о государственных похоронах отражал его беспокойство по поводу наследия Горбачева, которого во всем мире почитали за то, что он разрушил «железный занавес», но многие дома ругали его за крах Советского Союза и последовавший за ним экономический крах, в который погрузились миллионы людей. в нищету.

В четверг Путин специально возложил цветы В гробу Горбачева в московской больнице, где он умер. Кремль заявил, что плотный график президента не позволит ему присутствовать на похоронах.

На вопрос, какими конкретными делами Путин будет занят в субботу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что у президента запланирована серия деловых встреч и международный телефонный звонок, и ему необходимо подготовиться к бизнес-форуму на Дальнем Востоке России. Приходите на следующей неделе.

Тело Горбачева было выставлено перед публикой в ​​Колонном зале Совета Федерации, величественном дворце XVIII века недалеко от Кремля, который с советских времен служил местом проведения государственных похорон.

Скорбящие прошли мимо открытого гроба Горбачева в окружении почетного караула, возложили цветы под торжественную музыку. Рядом с гробом сидели дочь Горбачева Ирина и его внучка.

В большом зале с люстрами и колоннами устраивались дворянские балы при царях, а в советское время он служил местом проведения встреч и конференций на высшем уровне, а также государственных похорон. Войдя в здание, провожающие увидели почетный караул, окруживший большой портрет Горбачева, стоящего с широкой улыбкой, напоминание о волнующей жизненной силе, которую он привнес в советское руководство после череды нерешительных предшественников.

Явка была достаточно большой, чтобы продлить просмотр еще на два часа сверх запланированных двух часов.

Несмотря на выбор престижного места для церемонии прощания, Кремль не стал называть ее государственными похоронами, а Песков сказал, что церемония будет иметь один «элемент», такой как Почетный караул, и помощь государства в ее организации. Он не описывает, чем это будет отличаться от полноценных государственных похорон.

На субботней церемонии присутствовали все украшения, подобавшие государственным похоронам, за исключением имени, в том числе национальный флаг, который обвивает гроб Горбачева. Всадники стреляют в воздух, а небольшой оркестр играет гимн России, в котором используется та же мелодия, что и в советском гимне.

Но официальное объявление о государственных похоронах Горбачева обязывало бы Путина присутствовать на них и попросило бы Москву пригласить иностранных лидеров, что она явно не хотела делать на фоне роста напряженности в отношениях с Западом после того, как Россия ввела войска в Украину.

На церемонии прощания присутствовал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России во главе с Путиным, занимавший пост президента России в 2008-2012 годах. Затем он опубликовал пост на канале приложения для обмена сообщениями, в котором упоминал о распаде Советского Союза в 1991 году и обвинял Соединенные Штаты и их союзников в попытках спровоцировать распад России. Эту политику он назвал «шахматной игрой со смертью».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который часто критиковал западные санкции против России, был единственным иностранным лидером, присутствовавшим на субботней прощальной церемонии. Также присутствовали американские, британские, немецкие и другие западные послы.

Относительно скромное празднование контрастировало с пышными государственными похоронами в 2007 году Ельцина, который назвал Путина своим предпочтительным преемником и проложил ему путь к победе на президентских выборах, уйдя в отставку.

Григорий Явлинский, лидер либеральной партии «Яблоко», работавший над планами экономических реформ при Горбачеве, похвалил его за то, что он «предоставил людям возможность высказать то, что они думают, чего в России раньше не было».

Путин избегал откровенной личной критики Горбачева, но неоднократно обвинял его в том, что ему не удалось добиться от Запада письменных обязательств, исключающих расширение НАТО на восток. Этот вопрос десятилетиями портил отношения между Россией и Западом и вызывал напряженность, которая взорвалась, когда 24 февраля российский лидер ввел войска в Украину.

В тщательно составленном письме с соболезнованиями, опубликованном в среду, чтобы избежать прямой похвалы или критики, Путин назвал Горбачева человеком, который оказал «огромное влияние на ход мировой истории».

«Он провел страну через трудные и драматические изменения, в условиях широкомасштабных внешнеполитических, экономических и социальных вызовов», — сказал Путин. «Он глубоко понимал необходимость реформ и старался предлагать свои решения острых проблем».

Двойственное отношение Кремля к Горбачеву отражалось в передачах по государственному телевидению, в которых рассказывалось о всемирном признании и высоких ожиданиях, связанных с его реформами, но возлагалась на него ответственность за то, что страна погрузилась в политические беспорядки и экономические проблемы, а также за то, что он не смог должным образом защитить интересы страны в ведет переговоры с Западом.

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