Горбачев, Макроэкономика, Ганди — Индусы

Концепции свободной торговли, финансовой свободы и приватизации не являются правильным решением для граждан Индии.



Концепции свободной торговли, финансовой свободы и приватизации не являются правильным решением для граждан Индии.



«Видишь ли, Саша, вот как обстоят дела», — сказал уставший Михаил Горбачев своим ближайшим помощникам, лежа на отдыхе после передачи власти своему преемнику Борису Ельцину в 1991 году. Его хвалили за его роль в прекращении идеологической борьбы между коммунизмом и капитализмом, а также за падение железного занавеса и прекращение холодной войны между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Советским Союзом.

Россия сегодня



Увы, Горбачев дожил до того, как история вернулась для мести. НАТО расширяется на восток. России угрожают: Украина — ее поле боя. На экономическом фронте Россия еще не оправилась от шока, полученного ею от капитализации Борисом Ельциным «Большого взрыва», навязанного американскими экономистами. Напротив, непреднамеренным эффектом Большого взрыва является возрождение авторитаризма при Владимире Путине. Горбачев выступал за медленный переход к «смешанной экономике», подобной индийской модели, и обратился за советом к Радживу Ганди. Я был членом небольшой группы лидеров индийского бизнеса, которые поехали в Москву и Ригу в 1989 году, чтобы разъяснить «индийскую модель» экономистам Академии наук Советского Союза. Однако возобладала модель «вашингтонской экономики». Волна открытия отечественных экономик для международных торговых и финансовых потоков, возглавляемая победившими США, экономистами американских аналитических центров, Всемирного банка и Международного валютного фонда, захлестнула Россию; Он также достиг берегов Индии в 1991 году.

Ожидаемая продолжительность жизни является хорошим показателем благосостояния граждан страны. Когда все граждане хорошо питаются, когда системы здравоохранения работают хорошо, а уровень насилия в обществе низок, средний человек живет дольше. Международные сравнения показывают, что ВВП на душу населения недостаточно способствует долголетию. Многие страны с низким уровнем доходов значительно превосходят США по ожидаемой продолжительности жизни. Куба занимает одно место над Соединенными Штатами в таблицах долголетия, хотя ее доход на душу населения составляет всего 14% от дохода Соединенных Штатов.

Между крупными капиталистическими реформами российской экономики в 1991 и 1994 годах ожидаемая продолжительность жизни сократилась с 64 до 57 лет. Десять миллионов русских мужчин (6,7% населения России) «исчезли». Их смерть наступила в результате самоубийств, отравления алкоголем, убийств, сердечных приступов, вызванных отчаянием, безработицей и отчаянием, вызванных тотальной приватизацией экономики и разрушением сетей социальной защиты. Джордж Ди Мартино, автор книги Трагическая наука: как экономисты причиняют вред (даже если хотят сделать добро). Однако потерь такого масштаба не было ни в Гражданскую войну в США (2,1% населения США), ни во время пандемии гриппа 1918-1920 годов (2,8% населения мира). Смерть русских была вызвана навязыванием экономической идеологии, которая утверждала, что всем станет лучше с помощью таинственной руки, когда государство будет отброшено назад, экономика либерализована, а капиталистический дух высвобожден.

идеологические войны



Двадцатый век был жестоким периодом в истории человечества: с двумя кровавыми мировыми войнами, множеством войн за независимость от колониализма и длительной холодной войной, которая поставила мир на грань ядерной катастрофы. Горбачев помог вернуть мир из ядерной бездны. Двадцатый век также был свидетелем идеологических баталий между экономистами: коммунизмом, социализмом и капитализмом. Роль государства против Частная компания; Право штатов противостоять «вашингтонской модели» и формировать свои собственные экономические модели в соответствии со своими потребностями. В то время как Россия трагически обогнала глобальный капитализм, Китай пошел своим путем и добился замечательных результатов.

Капиталистическая модель, распространившаяся по миру после падения Берлинской стены, основана на двух основных идеях. Во-первых, это идеология «прав собственности», которая превосходит права человека. При капитализме тот, кто чем-то владеет, имеет право определять, как это использовать; И тот, кто владеет большим количеством акций, должен иметь большее право голоса. Один принадлежащий доллару дает один голос в правительстве, а один миллион долларов дает один миллион голосов. Принимая во внимание, что демократический принцип «прав человека» требует, чтобы каждый человек, черный или белый, миллиардер или бедняк, имел равный голос в правительстве.

Смещение баланса от демократии к капитализму за последние тридцать лет стало жизненно важным благодаря созданию международных судов, которые разрешают споры между иностранными инвесторами в странах и правительствами этих стран. Правительства штатов представляют интересы миллионов или даже миллиардов людей в своих странах. На другой стороне спора мало инвесторов для капитала. Глобальные торговые правила, а также национальные финансовые и торговые правила слишком сильно отклонились в сторону потребностей финансовых инвесторов, упрощая им въезд и выезд из стран по своему желанию, в то же время не позволяя мигрантам искать лучшие возможности за пределами национальных границ.

Идеологии выборных правительств и свободного рынка стали общими победителями в идеологической войне между Западом и Советским Союзом. Два победителя теперь сталкиваются друг с другом даже на Западе. Когда приборы, предназначенные для работы от сети переменного тока, подключаются к розеткам, обеспечивающим питание постоянного тока, могут произойти взрывы. Точно так же, когда институты управления, предназначенные для работы на принципиально разных принципах, связаны друг с другом, что-то взорвется.

Другой основной идеей капитализма является «трагедия общин» Хардена. В нем говорится, что общества не могут управлять общими ресурсами; Следовательно, общее имущество должно быть приватизировано, чтобы защитить его. С включенным механизмом «кумулятивной причинности» богатые становятся еще богаче. Когда общественный ресурс приватизирован, его может купить тот, у кого уже есть состояние; И в войнах торгов богатые побеждают и становятся еще богаче. Таким образом, когда капитализм выйдет на свободу, неравенство будет увеличиваться, как это происходит в России и во всем мире с 1990-х годов.

Неконтролируемое изменение климата — это экзистенциальная «трагедия общего достояния» для всего живого на Земле. У капитализма двадцатого века нет решений: это, по сути, проблема. Пора восстанавливать экономику. Принципы справедливости и морали, а также равноправное распределение власти и ресурсов должны сдерживать безудержное стремление к эффективности и производительности для увеличения размера экономики, которое стало стержнем экономической политики во всем мире.

Этическая экономика Ганди



Новые модели совместного управления необходимы, чтобы выполнить обещание общего человеческого достояния. Своими концепциями перестройки и глисности Горбачев хотел спасти простых граждан от угнетения власть имущих. Его преемники, немудрые экономистами, отдали российскую экономику разнузданному капитализму. Государственный гнет сменился эксплуатацией капиталистов. Десять миллионов русских мужчин умерли преждевременно. И русские потеряли гордость за свою идентичность и историю. Сейчас на фронтах сражений в Украине гибнет больше мужчин, пока Путин пытается защитить Россию и восстановить российскую гордость.

«Вот так бывает», — заметил Горбачев, уходя в отставку. Индийские политики должны усвоить уроки истории. Концепции свободной торговли, финансовой свободы и приватизации, продвигаемые макроэкономистами, не являются хорошим решением для миллиарда граждан Индии, которые борются за свою жизнь. Политики Индии, кажется, одержимы увеличением размера экономики. Форма экономики имеет большее значение для благосостояния людей, чем ее размер. Экономическое управление в Индии должно руководствоваться расчетами Махатмы Ганди, с принципами прав человека и управления обществом, чтобы выполнить обещание нашего общества, предоставляя «пурна сварадж» всем гражданам.

Аарон Майра — президент HelpAge International и бывший член Комитета по планированию.