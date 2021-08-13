Города Китая объявляют о “ красных тревогах ” из-за дождя, поскольку число погибших от наводнения возросло до 21

ШАНХАЙ (Рейтер) – Пять городов в провинции Хубэй в центральном Китае объявили “красные предупреждения” после того, как 21 человек погиб во время проливного дождя и почти 6000 человек были эвакуированы, сообщают государственные СМИ.

Смертельные случаи были зарегистрированы в поселке Люлин города Суйчжоу на севере провинции. По сообщению агентства Синьхуа, в результате наводнения было повреждено более 2700 домов и магазинов, а также были нарушены электроснабжение, транспорт и связь.

По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные команды были отправлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Суйчжоу, Сянъян и Сяогань. В четверг в городе Ичэн выпало рекордное количество осадков – 400 мм.

По данным официальной службы новостей Китая, к вечеру четверга 774 водохранилища в провинции Хубэй преодолели уровень предупреждения о наводнении.

Суровая погода в провинции вызвала массовые отключения электроэнергии и повредила более 3600 домов и 8 110 гектаров посевов. Общие потери оцениваются в 108 миллионов юаней (16,67 миллиона долларов), сообщила в пятницу официальная газета China Daily со ссылкой на провинциальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Офицеры военизированной полиции эвакуируют жителей, оказавшихся в результате наводнения, на лодке после проливных дождей в поселке Хайдянь в Суйчжоу, провинция Хубэй, Китай, 12 августа 2021 г. cnsphoto via Reuters

В дождливые летние месяцы в Китае регулярно случаются наводнения, но власти предупредили, что в настоящее время суровые погодные условия становятся более частыми из-за изменения климата.

Около 80 000 человек были эвакуированы в юго-западную провинцию Сычуань в минувшие выходные, а рекордные дожди в провинции Хэнань в прошлом месяце вызвали наводнения, в результате которых погибло более 300 человек. Прочитайте больше

Китайское метеорологическое управление предупредило, что проливные ливни могут продолжаться и на следующей неделе, а районы вдоль реки Янцзы могут быть затоплены.

Государственные метеорологи также выпустили предупреждение о геологической катастрофе поздно вечером в четверг, заявив, что районы, подверженные риску, включают провинции Хубэй, Хунань, Хэнань, центральный Аньхой, Чунцин, Сычуань и Гуйчжоу на юго-западе, а также провинцию Чжэцзян на восточном побережье.

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(Дэвид Стэнвей сообщает). Редакция Сэма Холмса

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