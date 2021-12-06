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Городской парк в Рио, кормящий сотни семей в бывшей стране крэкленда.

6 декабря, 2021
Toma Kulikov

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Рейтер) — Мангуиньос в Рио-де-Жанейро, трущобы, где когда-то курили и валяли мусор наркоманы, превратились в общинный огород, который теперь дает пищу примерно 800 семьям, борющимся с безудержным голодом.

По словам координаторов программы «Hortas Cariocas» в Рио-де-Жанейро, городской парк занимает площадь четырех футбольных полей, что делает его одним из крупнейших в Латинской Америке.

«Этот конкретный район раньше был« краколандией », — сказал Хулио Сезар Баррос, агроном, работающий в городе. — Если вы приедете сюда в среду в десять утра, вы сможете найти здесь две или три тысячи человек, курящих крэк. площадь.»

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Баррос сказал, что он помог создать проект Hortas Cariocas в 2006 году по выращиванию овощей в различных частях города и обеспечению экологически чистыми продуктами жителей с низкими доходами. Он сказал, что городские парки также помогают предотвратить нерегулярную занятость опасных территорий, подверженных наводнениям или оползням.

Изображение с дрона человека, работающего в Орта-де-Мангиньос (ботанический сад Мангиньос), крупнейшем городском парке в Латинской Америке, являющемся частью проекта «Ортас Кариокас», разработанного министром окружающей среды Рио-де-Жанейро в районе фавелы Мангиньос в Рио. де Жанейро, Бразилия, 1 декабря 2021 г. REUTERS / Pillar Olivares

«Пока я совершенствуюсь [seeds] «Думаю, через несколько дней я соберу это и отнесу домой, чтобы поесть», — сказала работница городской фермы Дайан Сильва. «Я знаю, что сажаю урожай завтрашнего дня … Работать в саду — огромное удовольствие, это работа, которая нам нравится, и мне это нравится».

По словам Барроса, в настоящее время проект расширен и включает 49 ботанических садов по всему Рио.

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Эсекьель Диас, житель Мангуиньоса, который помогает координировать проект, сказал, что эта инициатива изменила его сообщество.

«Вы изменили лицо Manguinhos … нашему обществу нужно именно это: мир, счастье и лучшая жизнь».

(Этот рассказ был переписан, чтобы удалить посторонние слова из подписи, чтобы исправить написание подстроки)

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(покрытие) Себастьяна Рокандио Сочинение Анны Мано; Редакция Дайан Крафт

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