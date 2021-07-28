NSУ США есть настоящая проблема с Олимпийскими играми в Токио. Все в порядке, атмосфера «удручающая», а обстановка «средневековья», по словам ведущих российских СМИ и спортсменов, опрошенных из Японии.

Забудьте о пресловутомСочинские проблемы«На зимних Играх 2014 года в России, где спортсмены спали в комнатах с неисправными туалетами, не имели доступа к Интернету и горячей воде и подвергались риску падения на них проводов под напряжением с потолка душа. Нет, в России Игры в Токио сравнивают с «Лагеря». Арест »,« самая ужасная игра в истории », согласно с Российский спортивный обозреватель Андрей Вдовин.

Хотя глобальная пандемия, безусловно, привела к логистическим проблемам на Играх в этом году, у России есть определенное право выбора. В настоящее время в стране действует четырехлетний запрет на допинг на соревнованиях, вынуждая спортсменов соревноваться в Токио от имени Олимпийского комитета России (ОКР). Наказание, которое Владимир Путин назвал «оскорблением», а спортсмены – «оскорблением», включает полный запрет на использование имени, флага и государственного гимна России на Играх 2020 года.

Теперь российские участники проводят полевой день, подрывая условия жизни в Токио. «Меня удивили карикатурные кровати», олимпийская гимнастка Ангелина Мельникова сказать Официальный телеканал “Россия 24” в пятницу. «Нет даже холодильника». Мельникова вздох Крупнейшему цифровому спортивному издательству в России спорт ру, «Я думал, что японцы – педантичные люди, которые все делают идеально … Я был неприятно шокирован».

Тренер по фехтованию Ильгар Мамедов ныть О том, что нужно использовать отвертку, чтобы починить неисправную насадку для душа. Он жаловался на размер и нехватку ванных комнат: «Голуби такого же размера, как самолет. Он сказал государственным СМИ, что нашим бедным спортсменам, которым необходимо участвовать в соревнованиях, придется стоять в очереди. пробовать прошлая неделя.

Гандболистка Анна Вяжерева нарисовала картину из фильма ужасов NS Россия Tele Sport. «Низкие потолки сжимаются для меня, – сказала она, – и в гостиной так тесно». «Недостаточно места. Слишком темно, чтобы дышать. В целом условия суровые».

“ Я уверен, что эта Олимпиада – одна из последних в истории.“ – Анатолий Козычев, ведущий государственной телепередачи «Время покажет».

Теннисистка Елена Веснина опубликовала в Instagram видео, на котором она и другие российские спортсмены. Смеялся вслух В своем жилье они издеваются над размерами комнат и пресловутыми картонными кроватями. Спортивный мужчина, которого звали Карен, жаловался на нехватку мыла в его ванной и позировал для фотографий на цыпочках, чтобы создать впечатление, будто его голова прижата к потолку. Картина была позже использовал По российскому таблоиду Комсомольская правда, не объясняя, что это удалось.

Комсомольская правда также упомянул Российская гандболистка Владлина Бобровникова «в шоке» от скромного и простого жилья и «в ужасе от условий жизни в Олимпийской деревне». Члены сборной России сравнение Жилые помещения в «средневековой Японии», ворчание по поводу нехватки телевизоров, холодильников и ванных комнат, которые российские спортсмены сочли слишком маленькими по своему вкусу: «Я никогда раньше не слышал такой истории. У нас есть хорошая система», – Тоширо Официальный представитель Moto, Tokyo 2020 Она сказала В ответ на жалобы.

«На полном серьезе, я уверен, что эта Олимпиада – одна из последних в истории. Я уверен в этом», – Анатолий Козычев, ведущий государственной телепрограммы. времени достаточно Жалобывал ранее в этом месяце.

Кажется, будто каждое олимпийское решение изображается как часть безжалостной кампании против России. Владимир Сергеенко, член комитета времени достаточноИ Опишите это Олимпиада как «минное поле», где Россия является целью «глобального заговора», направленного на похищение его «гордости за Родину» путем лишения российских спортсменов права нести флаг своей страны. Даже прокремлевские публикации были уволены из-за того, что Сью Берд была выбрана флагоносцем сборной США на Олимпийских играх в Токио. Он описал Это «еще одна американская провокация», поскольку Бэрд, невеста Меган Рапино, является «известным сторонником образа жизни ЛГБТ».

Действия, напоминающие советские времена, когда сотрудники КГБ сопровождали делегацию спортсменов за границу, российские спортсмены вооружились. письменное руководство О том, как отвечать на вопросы западных журналистов.

Например, российские спортсмены ожидается Чтобы ответить «без комментариев» на большинство вопросов о BLM, Крыме, Донбассе, допинге, сексуальных домогательствах, проблемах ЛГБТК и запрете Олимпийских игр в России. С этим согласен пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провод Из рекомендаций, которые, по его словам, были направлены на защиту российских спортсменов от западных «провокаций».

Между тем, государственное СМИ RT. перемешивание Утверждает, что никто не болеет за сборную США на Олимпийских играх, потому что истинные патриоты Америки – повстанцы Капитолия – «все еще гниют в одиночных камерах», будучи «заключенными в тюрьму по очевидным политическим причинам». Чтобы нарисовать идиллический портрет бунтовщиков, скандирующих «Повесь Майка Пенса», размазывающих фекалии в залах Капитолия и избивающих полицейских, RT заявил, что заключенный в тюрьму непослушный «поет государственный гимн каждую ночь». В путинской России эти американцы кажутся единственными, кто достоин болеть.