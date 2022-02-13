Горячая серия Samsung Galaxy S22

Трио Samsung Galaxy S22 прибыло ранее на этой неделе, чтобы занять свои места в качестве судей линейки телефонов-баров корейской компании. Galaxy S22 и Galaxy S22+ получили обновленные основные камеры и немного измененные размеры, а Galaxy S22 Ultra — первый телефон Samsung со встроенным S Pen со времен Note20 Ultra в 2020 году.

Galaxy S22 и S22+ теперь подходят лучше

Galaxy S22 и S22+ поставляются с обновленными настройками камеры по сравнению с их предшественниками, в том числе с большим основным датчиком и приличными телеобъективами вместо цифрового зума от 64-мегапиксельного датчика. Эти слайды, наряду с новыми слайдами, которые предлагают значительный импульс вычислительной фотографии, обещают значительно повысить качество изображения.

Но, возможно, самое большое изменение — это небольшая настройка размеров и размеров экрана, благодаря которой эти два устройства лучше вписываются в линейку.

Samsung Galaxy S22 и S22+

Galaxy S22 на полсантиметра короче S21, а также немного уже. Это приближает его к Galaxy S10e, чем его предшественник, и делает его первым по-настоящему компактным флагманским телефоном Samsung за три года.

Samsung Galaxy S22+ также немного уменьшился, что помогло ему немного оторваться от члена группы Ultra. Вероятно, это не позволит полностью избежать анонимности, вызванной тем, что вы являетесь средним ребенком, но может рассматриваться как жизнеспособный вариант для тех, кто считает превосходство слишком великим, а не просто как утешение для тех, кто считает превосходную собаку слишком дорогой.

Самсунг Галакси С22+



А плоские лицевые панели дуэта S22 по сравнению с Galaxy S21 и S21+ заставляют их чувствовать себя более компактными, даже если они становятся немного цепкими. Помимо Gorilla Glass Victus (новая версия Plus на тот момент), передней и задней панели, они также имеют более премиальный вид.

Galaxy S22 Ultra — король серии S и хранитель банкнот

Серия Galaxy Note, кажется, ушла навсегда, но ее наследие живет. В прошлом году у нас были Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold3, которые поддерживали S Pen, но ни один из телефонов не имел встроенного чехла, и мало кто удосужился его приобрести.

Galaxy S22 Ultra намного лучше воплощает дух Galaxy Note, и даже его дизайн ближе к Note 20 Ultra, чем к S21 Ultra. Сохраняя основное место во второй половине года за складными устройствами, лучше иметь лучшее как от флагманов Note, так и от флагманов S-серии, чем вообще не иметь Note. На самом деле, так может быть и лучше, даже если не нужно беспокоиться о сворачивании.

Самсунг Галакси С22 Ультра

Лучшие модели Galaxy S и Galaxy Note стали ненужными, с той лишь разницей, что добавился слот для S Pen. У S9+ и Note9 были точно такие же настройки камеры, у S10 5G и Note10+ были почти одинаковые настройки (немного разные объективы), а у S20 Ultra/Note20 Ultra просто разные единицы увеличения.

С S22 Ultra Samsung также возвращается к сильно изогнутому экрану и общей форме. Для этого тоже есть веская причина — бункер S Pen означает, что его нельзя сужать, как S21 Ultra.

Жюри еще не приняло решение о камере Galaxy S22 Ultra.

В S22 и S22+ основные камеры обновлены до большого 50-мегапиксельного сенсора с улучшенной оптической стабилизацией изображения. Телеобъективы также изначально являются 3-кратными телеобъективами по сравнению с предыдущим 64-мегапиксельным гибридным решением S21 и S21+. Поэтому имеет смысл ожидать, что они будут делать более качественные фото и видео, чем их предшественники.

С другой стороны, S22 Ultra имеет практически идентичное аппаратное обеспечение камеры. На самом деле отличия только в самый маленький Сенсоры на телеобъективах. Однако все мы знаем о важности компьютерной фотографии для качества изображения современных смартфонов. Samsung заявляет, что ее программные настройки значительно улучшают фото и видеосъемку при слабом освещении, но мы не узнаем наверняка, правда ли это, пока не появятся обзоры.

Нам также еще предстоит увидеть, появятся ли эти программные улучшения и в Galaxy S21 Ultra.

Обновления программного обеспечения теперь могут соперничать с Apple

В последнее время производители Android-смартфонов проявляют интерес к продлению срока службы своих устройств с помощью обновлений прошивки, но не больше, чем Samsung. Компания не только обходит предыдущий «стандарт» двух основных обновлений ОС Android, но и выпускает ежемесячные исправления безопасности до того, как Google обновит свои пиксели.

Самсунг Галакси С22 Ультра

Samsung следует этому примеру, предоставляя четыре года обновлений One UI и пять лет обновлений безопасности. Google обещает только этот тип поддержки и включает только три основных обновления.