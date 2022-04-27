Горящие российские танки — придорожная достопримечательность Украины

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Дмитриевка, Украина. Впервые взглянув на подбитый российский танк в начале этого месяца, Сергей Гришин посмотрел на куски мяса на бронированном кладбище и заметил то, чего не чувствовал. Горе от него уже вылилось на погибших украинцев, а большего он не мог обеспечить солдату в отряде вторжения. Вместо этого ржавая машина и то, что было внутри — неизбежный конечный результат неудавшейся атаки на близлежащий Киев — воодушевили его, сказал он.

На этот раз пригласите друзей, чтобы записать момент.

«Мне приятно видеть, что они не продвинулись дальше по дороге», — сказал Грацион во вторник, когда его друзья фотографировали призрачный бронетранспортер, который также был уничтожен украинскими силами. «Надеюсь, мест с уничтоженной российской техникой станет больше».

Украинцы, бежавшие от ожесточенных боев вокруг столицы, заполнили дороги, чтобы вернуться домой после того, как русские отошли для передислокации на восток, что усугубило пробки с блокпостами и разрушенными мостами. К затруднительному положению добавляются последние придорожные достопримечательности, ожидающие репатриантов: колонны разбитых, открытых и пылающих русских колесниц, с которых капает дождь и окруженные обломками мартовских сражений.

Посещение экспонатов музея стало исцеляющим освобождением для мирных жителей, собирающих фрагменты своей прерванной жизни, ищущих вещественные доказательства агрессивной войны с чувством мучительного облегчения и гордости за Украину, на данный момент заставляющую Россия из Киевской области.

Это чувство выражалось в потоке селфи над оторванными от башни российскими танками Т-72 и разорванными пополам бронетранспортерами. Как версия самого большого в мире клубка ниток военного времени, автомобили постоянно привлекают внимание, поскольку водители путешествуют по пригородам Киева в поисках идеального снимка для Instagram. READ Россия установила новый рекорд, осуществив 70 безаварийных запусков космического пространства за три года.

Соседи рассказали Виктории Ярмоське, жительнице Бучи, которая бежала от боевых действий в начале войны, что ее дом уцелел после бомбежек, которые разрушили большую часть города. Прежде чем проводить домой, она вместе с мужем Игорем собрала полдюжины обгоревших машин. И фотографировали друг друга.

«Мне кажется, что я смотрю фильм, очень страшный фильм», — сказала она. «Глядя на все это своими глазами, я начинаю понимать, что это реально».

Эту реальность пытались запечатлеть многие люди, идущие по грязи, полной осколков и остатков российской военной формы. Друг Гратиона Каролис Кайрис приехал из Литвы, чтобы наблюдать за доставкой автомобиля, которую он помог организовать через свой клуб автолюбителей для украинской армии.

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Он сказал, что категорически против публикации своих фотографий в Facebook, потому что некоторые из его друзей скептически относятся к тому, что Украина добилась успехов на поле боя. «Они до сих пор верят в российскую пропаганду и считают, что они не танки, и что все это было срежиссировано», — сказал он. Он со смехом сказал, что противотанковые ракеты Javelin, поставленные США, «хорошо сработали».

Другие, осматривая машины, размышляли о том, что произошло на обочине этой дороги. Украинские военные, которые рассказали журналистам подробности во время предыдущего визита, сказали, что одна из машин, танк Т-72, ​​была взорвана из гранатомета на обсаженной деревьями дороге справа, что указывает на расширяющуюся засаду во время атаки. .

Михаил Калинюк, который в качестве волонтера путешествовал по восточному Донбассу, сказал, что его сердце колотилось, когда он бродил среди обломков, думая о том, как деревья трещали под густым градом.

«Трудно представить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы добиться этого», — сказал он. «Я думаю, что кто-то отдал свою жизнь, чтобы не пропустить эти танки в Киев». Он сказал, что это место можно сохранить как свидетельство украинских жертв, прежде чем наклониться, чтобы пройтись по земле рядом с автомобилем. Он зажимал его в трехзарядных гильзах и тер пальцы, как будто это были найденные на берегу снаряды. READ Союз запускает 12-ю коллекцию OneWeb

Найти уничтоженную украинскую технику сложно. Военные сосредоточились на восстановлении собственных автомобилей для ремонта или демонтажа пригодных к использованию частей, а также на уменьшении заметности понесенных потерь, в результате чего российские автомобили стали главной достопримечательностью для прохожих.

Многие российские автомобили были удалены, особенно с автомагистралей, чтобы облегчить движение транспорта. Но другие все еще хотят использовать тяжелую технику для ремонта дорог и военных действий в Донбассе. Чиновники заявили, что это стало космической проблемой. Спасателям просто не хватает места для разгрузки разрушенных автомобилей и других транспортных средств, и они должны создавать новые загоны.

В соседнем Гостомеле, месте одного из первых боев в битве за аэропорт, рядом с разрушенным магазином стоял подбитый украинский танк, возможно, расстрелянный после того, как экипаж попытался спрятать его в переулке. Некоторые украинцы перепутали его с российской машиной, отметив, что две страны используют много одинаковых танков и что их боевые машины все еще существуют. И казалось, что кто-то постарался развеять неразбериху, наклеив на нее украинский флаг.

Новость распространилась, и во вторник несколько человек подошли к водохранилищу. Роман Дьячук обнаруживает танк и приезжает, чтобы сфотографироваться со своими друзьями, пока не понимает, что он принадлежит его армии. Он опустил камеру.

«Мы понимаем, что некоторые из наших солдат могли погибнуть здесь», — сказал он, добавив, что рад, что русские были изгнаны из этого района. «Мы сожалеем о гибели людей, но это было их решение приехать сюда».

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Как колесницы лежат на том месте, где они были уничтожены, так и сами русские солдаты, их серые, безглазые тела, мокрые от весенних дождей, давно покинутые отступающими товарищами. READ Марсианский зонд НАСА: чего ожидать в день посадки

Группы украинских солдат с копьями и противотанковыми орудиями британского производства пересекали лес в поисках российской бронетехники возле Теревского, небольшого села к северо-западу от Киева. подвергся бомбардировке российской авиацией. Солдаты рассказывали в интервью, что многих из них они уничтожили, а потом снова растаяли в лесу.

Россияне оставили после себя несколько автомобилей и как минимум трех погибших.

Одно из тел было так сильно обожжено, что его можно было принять за обугленный кусок дерева от лесного пожара. У другого солдата рядом сапоги на ногах, а рядом с ним белые наушники-вкладыши. Украинский солдат сказал, что ему выстрелили в сердце.

Никто не выстраивался в очередь, чтобы увидеть тела.