Госдепартамент США закрывает два консульства в России: NPR

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В пятницу власти подтвердили, что Государственный департамент США закрыл свое консульство во Владивостоке, Россия, и приостановил операции в одном из Екатеринбурга.

Госсекретарь Майк Помпео проконсультировался с послом Джоном Салливаном, сказал представитель в электронном письме, прежде чем принять решение о внесении изменений, которые, по словам ведомства, «улучшат работу миссии США в России».

Чиновник написал, что этот шаг был «частью продолжающихся усилий Соединенных Штатов по обеспечению безопасного и надежного функционирования дипломатических миссий США в Российской Федерации».

Они добавили: «Переезд персонала в посольство США в Москве позволит нам продвигать наши внешнеполитические интересы в России более эффективным и безопасным образом».

Закрытие Посольство США в Москве останется единственным посольством США в России.

Это объявление последовало за раскрытием на этой неделе массированной кибератаки на несколько государственных ведомств и агентств и несколько частных компаний. Изощренное компьютерное проникновение длилось несколько месяцев – и, похоже, продолжается – и, как многие полагают, было совершено Службой внешней разведки России, СВР.

Россия отрицает свою причастность.

Департамент иностранных дел Приостановленная деятельность Владивосток и сокращение услуг в Екатеринбурге в марте в ответ на глобальную вспышку вируса короны.

Посольства России в США это решение не коснулось.