Госдума РФ готовит законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию при желании сменить гражданство

Комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту готовит законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Предлагаемые платежи будут определяться суммой расходов, которые, по мнению российских организаций, они понесли для оказания помощи в подготовке рассматриваемого спортсмена. Рассчитать этот итог поможет Минспорта России.

Российское информационное агентство ТАСС получило и получило ранний проект законопроекта Самая актуальная часть текста была освобождена.

Текст, переведенный переводчиком Google, гласит:

Если спортсмен, являвшийся или являвшийся кандидатом в спортивную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, то такой спортсмен обязан выплатить российской организации/организациям, осуществившим его спортивную подготовку, компенсацию в размере понесенных им расходов на спортивную подготовку.

Формулировка законопроекта оставляет место для интерпретаций. Неясно, повлияет ли принятие законопроекта напрямую на российских хоккеистов, уезжающих из России в НХЛ. В это межсезонье произошли два примечательных случая обострившихся отношений между влиятельными командами КХЛ и НХЛ. Во-первых, российский феномен Матвей Мичков провалился в первом раунде драфта-2023 отчасти из-за вопросов о его контракте с КХЛ и его желании играть в Северной Америке.

Во-вторых, игрок «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА, несмотря на наличие действующего контракта в НХЛ. На эту ситуацию отреагировал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон НХЛ 2023/24», — заявил Дейли. Если он будет играть в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта с НХЛ.

Новость из Государственной Думы поступила через несколько месяцев после того, как Международный олимпийский комитет и несколько других международных спортивных федераций, включая ИИХФ, ввели санкции против спортсменов из России и Беларуси после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Спортсменам из этих стран не разрешается участвовать в международных соревнованиях под флагом своих стран. В некоторых случаях им разрешено соревноваться, но только под нейтральным флагом.

Из-за этих санкций и других очевидных геополитических факторов более 200 российских спортсменов Сообщается, что они решили изменить свое гражданство, занимаясь спортом.. Отсюда и такой ответ Государственной Думы.

«Это деньги наших налогоплательщиков, которые нельзя тратить попусту», — заявил ТАСС председатель комитета Дмитрий Свечев. «Наш комитет готовит этот закон, согласно которому спортсмены должны будут выплатить компенсацию при смене гражданства».

Есть некоторые исключения, предусмотренные законодательством. Например, если спортсмен в течение последних трех лет не был кандидатом ни в одну из сборных команд России по спорту или если спортсмен, их родители/опекуны или законный представитель (агент) оплатили его подготовку, они будут освобождены от выплаты компенсации.

«Когда спортсмен попадает в сборную, государство ему многое выделяет: сборы, экипировку, тренерскую работу, медицину и т. д. — то есть запускает целую машину, чтобы сделать из этого спортсмена настоящего чемпиона», — добавил Свищев в эфире российской государственной телекомпании RT. И вот, уже готовый к подиуму на международных соревнованиях, он хочет представлять другую страну и сменить национальность. Можно, конечно, пожелать ему удачи. Он имеет право на свою жизнь. Но мы также считаем, что государство вправе требовать компенсацию за перевод такого спортсмена.

Фото баннера: Михаил Парулава/Unsplash