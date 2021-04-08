Госкомитет России утвердил экипаж следующей экспедиции для выхода на орбитальную позицию – Наука и Космос

Беконур / Казахстан / 8 апреля / ТАСС /. Госкомитет утвердил экипаж предстоящего 65-го дальнего полета к Международной космической станции (МКС), который вылетит на орбитальную позицию на борту космического корабля “Союз МС-18” имени Гагарина с космодрома Байконур 9 апреля, Роскосмос. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС в четверг.

«В основной экипаж пилотируемого космического корабля входят Роскосмос Олег Новицки и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванди Х. В группу поддержки входят астронавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев и астронавт НАСА Энн Маклин», – сказали в российском космическом агентстве.

Запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” намечен на 9 апреля в 10:42 мск с позиции №31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут космический корабль будет выведен на орбиту. Космическому аппарату потребуется около трех с половиной часов, чтобы достичь орбитальной станции по схеме двойной орбиты.

В ходе экспедиции российские космонавты Новицкий и Дубров проведут более 50 научных исследований и экспериментов. Во время работы на космической станции они также получат новую российскую исследовательскую установку “Наука”, запуск которой намечен на июль. Перед этим блок «Пирс» будет разрыхлен и сброшен.