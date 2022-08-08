Госсекретарь США Блинкен на встрече со своим южноафриканским коллегой

ЙОХАННЕСБУРГ (Associated Press) – Позиция Южной Африки в отношении войны России на Украине и негативных последствий конфликта для африканских стран, как ожидается, станет известна на встрече между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром международных отношений ЮАР Наледи Пандор в понедельник.

Блинкен посещает Южную Африку в рамках турне по трем странам Африки, включая Конго и Руанду, что рассматривается как соревнование между западными странами и Россией, чтобы заручиться поддержкой африканских стран в войне на Украине.

Тур Блинкена следует за аналогичными визитами в африканские страны министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона.

Южная Африка входит в число нескольких африканских стран, которые заняли нейтральную позицию в отношении войны на Украине и избегали публичной критики России.

После переговоров с Пандором Блинкен в своем выступлении в Университете Претории расскажет о политике администрации Байдена в странах Африки к югу от Сахары.

Выступая на открытии Стратегического диалога в понедельник, Пандор призвал мировых лидеров использовать дипломатию для прекращения различных конфликтов.

«Настоящий момент, который привел к повсеместной неуверенности и страху, требует от всех нас, как лидеров, собраться вместе и наметить путь вперед, который принесет надежду и вдохновение нашим народам», — сказал Пандор.

«Мы также должны укреплять нашу общую приверженность плюрализму, демократии и правам человека и использовать проверенные инструменты демократии, мирного диалога и переговоров для разрешения конфликтов и прекращения невыносимых и ненужных страданий, вызванных войнами и другими формами конфликтов», — сказала она. . .

Блинкен сказал, что хорошие отношения, существующие между Соединенными Штатами и Южной Африкой, включая сотрудничество в области здравоохранения и торговли, позволят провести откровенный разговор между ним и Бандо по вопросам, по которым их взгляды расходятся.

Ожидается, что Пандор вызовет обеспокоенность по поводу того, как Соединенные Штаты будут оказывать давление на многие африканские страны, чтобы они осудили Россию за ее войну в Украине, заявил Associated Press профессор политологии Университета Претории Кристофер Изек.

Буквально на прошлой неделе госсекретарь Бандор выразил недовольство попыткой Соединенных Штатов склонить африканские страны на свою сторону и наказать их за взаимодействие с Россией. Эзек сказала, что она не думает, что это правильно для Соединенных Штатов и Европы.

«Я уверен, что этот вопрос будет поднят на закрытом заседании», — сказал он.

По словам Исике, для США важно позволить африканским странам принимать решения, которые приносят пользу их народам.

«Эти обсуждения также очень важны, потому что американская стратегия, о которой они собираются говорить сегодня, — это стратегия, в которой говорится об отношении к Африке как к равноправным партнерам», — сказал Эзеки. «Очень важно применять этот подход на практике, не диктуя нам, кем нам быть нашими партнерами или врагами».