Госсекретарь США прибыла в Южную Африку

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Южную Африку в воскресенье, на первом этапе своего африканского турне по трем странам.

Помимо Южной Африки, Блинкен также планирует посетить Демократическую Республику Конго и Руанду.

В понедельник Блинкен должен выступить с программной речью в Южной Африке, посвященной стратегии США в отношении стран Африки к югу от Сахары. Изменение климата, торговля, здоровье и отсутствие продовольственной безопасности станут темами для обсуждения.

Находясь в ДРК, представители Госдепартамента говорят, что Блинкен будет работать над снижением напряженности в отношениях между Конго и Руандой. Конго обвинило своего соседа в поддержке вооруженной группировки 23 марта, но Кигали это обвинение отрицает.

В Руанде Блинкен поднимет вопрос о «незаконном задержании» постоянного жителя США Пола Русабагина, сообщает Госдепартамент. Действия Русесабагиной помогли спасти сотни жизней во время геноцида 1994 года и вдохновили на создание фильма. Руанда Отель.

Его поездка состоялась всего через несколько дней после того, как высокопоставленный российский дипломат Сергей Лавров завершил свое турне по континенту, в ходе которого он выступил за вторжение России в Украину и обвинил западные санкции в росте цен на топливо и продукты питания в Африке. Соединенные Штаты обвинили российское вторжение в Украину в повышении цен.

Политологи говорят, что спустя десятилетия после окончания холодной войны Африка снова стала полем битвы за влияние и идеологию.

Это второй визит Блинкена в Африку в качестве министра иностранных дел после посещения Нигерии, Сенегала и Кении в ноябре.