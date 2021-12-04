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CBS News в воскресенье утром (n) 06:00 KCBS; 10 утра ккал

доброе утро америка (n) 6:00 KABC

состояние союза Энтони Фаучи, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний; Доктор .. Представитель Ильхан Омар (Демократическая партия); Губернатор Тейт Ривз (Мисс Республика); Сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут). (N) 6 и 9 утра CNN

Fox News Sunday с Крисом Уоллесом Общий хирург Вивек Мурти; Генерал Дэвид Томпсон, Космические силы США. Джон Хеубуш, Президентский фонд и институт Рональда Рейгана. Команда: сенатор Джони Эрнест (Род-Айова); Мишель Флурнуа. Рекламный щит: Карл Роув; Дженнифер Гриффин. n) 7:00 KTTV; 11:00 и 23:00 Fox News

Фарид Закария GPS Справедливость по вакцинам. Запрет на поездки в Африку: Фатима Хассан, Инициатива за справедливость в отношении здоровья. Последний в варианте Омикрон: Нубар Афеян, Модерна. Россия готовится вторгнуться в Украину? Отношения США и России: автор Джеймс Ставридис («Рискуя всем: девять битв и принятие решений»). Ядерные переговоры с Ираном: Вали Наср. Стратегия Талибана по контролю над Афганистаном: Маргарита Станкати, The Wall Street Journal. (N) 7 и 10 утра CNN

Sunday Morning Futures с Марией Бартиромо Губернатор Грег Эбботт (R-Техас); бывший министр жилищного строительства Бен Карсон; Сенатор Джон Ф. Кеннеди (Род-Лос-Анджелес); Анаис Кантер Фридом, Бостон Селтикс. (N) Семь утра и полдень Fox News

Воскресное шоу с Джонатаном Кефартом Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карен Жан-Пьер; Сесил Ричардс, Американский мост; Приехал кандидат из Нью-Йорка. Генерал Дэниел Гольдман; Мэр Лондонской почты (штат Сан-Франциско); Рут Маркус, Вашингтон Пост. (N) 7:00 MSNBC

смотреть в лицо нации Общий хирург Вивек Мурти; Губернатор Нед Ламонт (демократ от Коннектикута); Мария Ван Керхове, ВОЗ; Фрэнсис де Соуза, Illumina; Бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов доктор Скотт Готлиб. (N) 7:30 и 2:45, KCBS

Познакомьтесь с прессой Сенатор Эми Клобучар (Миннесота); Сенатор Майк Браун (штат Индия); Фрэнсис Коллинз, Национальные институты здоровья. Команда: Юджин Дэниэлс, Политико; Эрин Хейнс, Стивен Хейс, Dispatch; Эшли Паркер, Вашингтон Пост. (N) 8:00 и 1:30 KNBC; 1:00 MSNBC

На этой неделе с Джорджем Стефанопулосом Рошель Валлински, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний; Губернатор Джаред Полис (Де Коло). Верховный суд: Терри Моран; Кейт Шоу, юридический факультет Кардозу. Вариант Омикрон и вакцины: Dr. Стивен Хогг, Moderna. Панель: Рик Кляйн; Мэри Брюс Рэйчел Скотт Вивиан Саламе, The Wall Street Journal. (N) 8:00 и 2:00 KABC

Надежные источники с Брайаном Стелтером Последнее поведение Лары Логан на канале Fox: бывший продюсер Питер Кляйн. Основные события в СМИ: Сара Фишер, Axios; Эрик Булерт, PressRun.media. Политическое освещение: Автор Джей Розен («Какова цель журналистов?»). Роль христианских СМИ в отказе от вакцины: Боб Сметана, Служба религиозных новостей. Опровергая теории заговора, окружающие освещение судебного процесса над Джесселином Максвеллом: автор Джули К. Браун («Извращение правосудия: история Джеффри Эпштейна»). (N) В восемь утра CNN

MediaBuzz Молли Хемингуэй Гарольд Форд мл. Джули Бандерас, Чарли Гаспарино, Стив Кракауэр. (N) Восемь утра Fox News

В фокусе SoCal Мэр Эрик Гарсетти (Лос-Анджелес). (N) в девять утра новости о частотном спектре

Фрэнк Бакли, интервью 16:30 KTLA

60 минут Бывший обладатель титула «Лингвистическая реальность» Агентства национальной безопасности США; Президент Си Цзиньпин нарушает некоторые капиталистические соглашения; Креативный директор Gucci Алессандро Микеле. (N) 19:00 KCBS