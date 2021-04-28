Государственная Дума ищет способы заставить крупные технологические компании соблюдать российское законодательство, – говорит заместитель пресс-секретаря по бизнесу и экономике.

Москва, 28 апреля. / ТАСС /. Заместитель спикера Палаты представителей Петр Толстой сообщил ТАСС в среду, что законодатели в Государственной Думе России вместе с правительством принимают меры, которые обязывают иностранные ИТ-компании соблюдать законодательство страны, сославшись на экономические последствия и замедление движения.

«Мы работаем с правительством по согласованию с ним. [our] Коллеги в Администрации Президента. «Мы надеемся, что будут приняты соответствующие меры», – сказал Толстой.

Он отметил, что он также включает некоторые «экономические меры, связанные с рекламой, замедлением движения и т. Д. Для тех компаний, которые не соблюдают российское законодательство». «Мы считаем, что ИТ-компании в России, как и в США, будут соответствовать требованиям, установленным законодателями», – сказал главный законодатель.

Между тем, Толстой заявил, что нижняя палата парламента «готова говорить напрямую с технологическими гигантами, чтобы правила, установленные в России, стали содержанием их работы». «Мы ведем такой разговор», – подчеркнул он.

В начале февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы поручил Толстому и руководителям профильных комитетов разработать меры, которые обеспечат соблюдение иностранными технологическими компаниями российского законодательства.