Государственная русская сибирская балетная труппа снова выходит на сцену в Ноттингеме

Участники труппы выступят в Королевском концертном зале Ноттингема с 24 по 26 января.
Русский государственный балет Сибири снова гастролирует по Великобритании со своим знаменитым классическим репертуаром в сопровождении Российского государственного балетного оркестра, и в этом последнем сезоне исполняется 20 лет с момента первого сезона балета.
Компания всемирно известна и представит Золушку, Лебединое озеро и Щелкунчик, все воплощенные в жизнь волшебными спецэффектами. В прошлом компания завершила 18 туров по Великобритании, а также добилась успеха в таких странах, как Италия, Испания, Словакия, Япония, Турция, Болгария, Тайвань, ОАЭ, Сингапур и многие другие.
Главный тренер Сергей Бобров сказал: «Я рад вернуться в Великобританию в этом году. Отклик масс, везде, где компания продвигается, был ошеломляющим. Мы не можем дождаться, чтобы снова предстать перед британской публикой ».
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