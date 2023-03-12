Государственное финансирование приостановлено для пяти латвийских спортсменов/статья

В конце февраля министр образования и науки Анда Сакса (Новый блок) в интервью Латвийскому телевидению подчеркнула, что недопустимо выделение средств из государственного бюджета Латвии на спортсменов, которые выступают в соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси. . .

В соглашении о сотрудничестве между ЛОК и ИЗМ, заключенном 15 февраля, говорится, что средства государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам в случае их участия в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Республики Беларусь, независимо от их статуса. а также правила и решения международных спортивных федераций.

Спортсмены оказываются в ситуации, когда руководящие органы видов спорта, в которых они соревнуются, разрешают российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах, а отказ от участия может означать фактически полное прекращение соревнований до тех пор, пока не будут введены глобальные санкции. применяемый.

Легникс подтвердил, что во вторник на заседании совета директоров ЛОК было подтверждено, что и велосипедисты, и три теннисистки — Остапенко, Даниэла Висмание и Дарья Семинистага — принимали участие в «коммерческих соревнованиях» вместе со спортсменами из обеих стран.

Они отстранены от ежемесячного пособия олимпийской сборной Латвии (LOV), начиная с марта 2023 года (за февраль).

Легникс подтверждает, что выплата государственных средств была приостановлена ​​и может быть возобновлена ​​после консультации с IZM и другими соответствующими учреждениями.

Генеральный секретарь ЛОК также подчеркнул, что, по крайней мере, на данный момент при подготовке к коммерческим матчам и выступлении в них со спортсменами из России и Белоруссии латвийские спортсмены не будут получать государственное финансирование, но это не касается старта в сборных Латвии. или непосредственно подготовка к соревнованиям, в которых Латвия представлена, например, на чемпионате мира по велоспорту или Кубке Билли Джин Кинг по теннису.

Велосипедист Скуиньш ответил в Твиттере: «Думаю, у людей, которые знают меня и следят за моей карьерой, нет вопросов о моем патриотизме и поддержке Украины».